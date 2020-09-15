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Андрей Смолий Политический эксперт [email protected]
15 сентября 2020, 16:15 4

Все, что вам нужно знать о проевропейском курсе СН и ее монолитности

15 сентября 2020, 16:15 4
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Наконец, на второй месяц после кровавых событий и сфальсифицированных выборов в Беларуси, Верховная Рада не признала эти выборы и фактически определила что Лукашенко является нелегитимным
Наконец, на второй месяц после кровавых событий и сфальсифицированных выборов в Беларуси, Верховная Рада не признала эти выборы и фактически определила что Лукашенко является нелегитимным
Фото: Facebook
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Но обратим внимание на детали, которые являются жизненно важными для формирования государственных процессов.

Только 151 депутат от фракции Зеленского проголосовал "за". Для того, чтобы получить 228 голосов (да, 228 голосов против узурпатора и путинской марионетки Лукашенко) голосовала вся проукраинская оппозиция, а также частично позафракционные и представители групп.

Против или воздержались почти 40% Слуг народа, ОПЗЖ, часть групп "Довира" и "За майбутне".

Это все, что нужно знать о проукраинском и проевропейском курсе СН, а также ее монолитности. Фракция власти разваливается на глазах даже в таких важных голосованиях. Фрагментация идиологическая является неизбежной и часть депутатов, которых привел Зеленский уже откровенно смотрят в сторону ОПЗЖ, а следовательно агрессора.

Владимир Зеленский ВР Беларусь Слуга народа ОПЗЖ голосование
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