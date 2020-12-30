Реформа ГАСИ "завершена" - ГАСИ возвращается! Мы - обосрались!

Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля

Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля

Об этом говорится в Постановлении №1339, опубликованном на Правительственном портале.

В связи с этим Кабмин признал утратившим силу пункт 3 постановления Кабинета Министров от 13 марта 2020 года "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора".

Напомним, что 13 марта состоялось выездное заседание правительства, на котором президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Вместо ГАСИ было образовано три новых органа: Государственную инспекцию градостроительства, Государственное агентство технического регулирования в градостроительстве и Государственную сервисную службу градостроительства.

Зато новым постановлением №1340 Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства будет ликвидировано.

Этим же документом Кабмин образовал Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора".