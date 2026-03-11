16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 15:45

Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank

11 березня 2026, 15:45
Фото з відкритих джерел
Співзасновник monobank отримав чимало критики за те, що опублікував фото клієнтки банку, яка проходила верифікацію. Стала відома позиція двох сторін

Деталі скандалу розповів Сергій Гнезділов, передає RegioNews.

Співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував скриншот із відеоверифікації клієнтки на тлі триколора. Він прокоментував це саркастично, зауваживши, що рахунок дівчини заблокували через "немиту голову", натякаючи на російський прапор.

Чимало користувачів соціальних мереж почали критикувати Гороховського за цю публікацію. Вони зауважують, що публікація особистих даних клієнта з внутрішньої системи банку є грубим порушенням банківської таємниці та етики.

Позиція дівчини

Карина Кольоб, фото якої опублікував Олег Гороховський, висловилась щодо ситуацїі. За словами дівчини, на фотографії прапор Словенії, а не Росії. Дівчина наполягає, що в неї батько служить в ЗСУ, а вона не підтримує країну-агресорку. Фото, за її словами, вона зробила у своєї подруги, яка є громадянкою Словенії, і так сталось, що в кадр потрапив цей триколор.

Військовий і громадський діяч Сергій Гнезділов зазначив, що провів моніторинг сторінок Карини та її родичів у соціальних мережах. За його словами, він не побачив нічого проросійського. Військовий переконаний, що це нормальна проукраїнська сторінка, а сама дівчина репостить групи пошуку зниклих безвісти, інформацію з українських джерел.

Позиція співзасновника monobank

Згодом Сергій Гнезділов розповів, що він поговорив зі співзасновником monobank Олегом Гороховським. За його словами, бізнесмен переконаний, що дівчина бреше, а прапор був проросійським.

"Я точно не хотів би нашкодити mono, як банку, який багато робить для країни та Сил Оборони. Цей допис покликаний звернути увагу на проблему: дотримання банківської таємниці та конфіденційності клієнтських даних", - зазначив громадський діяч.

