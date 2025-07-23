фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами нардепа, Тимошенко опікувався медіакомунікацією відомства, зокрема, працював у команді міністра Рустема Умєрова.

Повідомляється, що Тимошенко мав суттєві повноваження, які фактично прирівнювалися до рівня заступника міністра. Його команда зайшла до Міноборони після зміни керівництва, зокрема після Павлюка та Щура. Таким чином, відбулася чергова ротація в комунікаційній вертикалі оборонного відомства.

Депутат також заявив, що саме завдяки роботі Тимошенка міністр Умєров зберігав посаду впродовж тривалого часу. Проте жодних офіційних коментарів від самого Міністерства оборони чи Умєрова щодо звільнення радника наразі немає.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолить українську делегацію на переговорах із Росією.