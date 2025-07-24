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24 липня 2025, 16:26

Живуть разом і сплять поруч: відносини Єрмака і Зеленського під час війни стали міцніше - FT

24 липня 2025, 16:26
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Фото: ОП
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У виданні зазначили, що Зеленський і Єрмак під час повномасштабної війни стали ще ближчими, аніж були до 2022 року. Зокрема, вони можуть разом відпочивати після робочого дня

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

Під час повномасштабної війни відносини президента Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака стали ще міцніше. Зараз, як повідомили журналістам джерела, вони навіть живуть разом в одному президентському комплексі.

За даними видання, Зеленський і Єрмак навіть сплять поруч один з одним в одному бункері в будівлі, де вони працюють. Після тривалого робочого дня вони можуть грати в теніс або дивитися фільми разом.

Інсайдери також розповіли, що на початку повномасштабної війни Андрій Єрмак та Володимир Зеленський постійно мали поруч штурмові гвинтівки. Це було на випадок, якщо російські війська прорвалися б до території комплексу. Ці гвинтівки призначались для того, щоб "або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити гідний кінець, а не бути захопленим".

Нагадаємо, раніше один із західних послів характеризував Андрія Єрмака як людину, яка зосередила у своїх руках функції одразу кількох посад. Зокрема, президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ. При цьому джерела з українського уряду сказали журналістам, що більшість високопосадовців уникають публічних коментарів щодо його ролі — через страх або політичну обережність.

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