Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК

Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да еще и сторонника здорового образа жизни. В то же время неофициальная версия его жизненного пути рисует портрет совсем другого человека. И больше напоминает детектив или боевик с главным героем по прозвищу Майорчик – так, говорят, Мирослав Золтанович Белецкий именуется в криминальных кругах Закарпатья

Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да еще и сторонника здорового образа жизни. В то же время неофициальная версия его жизненного пути рисует портрет совсем другого человека. И больше напоминает детектив или боевик с главным героем по прозвищу Майорчик – так, говорят, Мирослав Золтанович Белецкий именуется в криминальных кругах Закарпатья

Анализ публикаций СМИ – преимущественно региональных – свидетельствует, что теневая линия жизни Белецкого начинается в бурные 90-е. Тогда, мол, молодой инженер-механик по образованию, выпускник Львовской политехники, Мирослав Билецкий активно приобщился к деятельности закарпатских рэкетиров – занялся поборами с так называемых заробитчан.

И, как-то в 1999 году, возвращаясь из Чехии, Белецкий и его коллеги решили посетить кафе "Шаман" в селе Большая Копаня, где устроили драку с одним из посетителей и его друзьями. В материалах дела указано, что участники потасовки использовали кастеты и другие тупые предметы, сломали двери, повредили автомобиль, украли алкоголь. Также в материалах суда фигурирует вымогательство денег и угрозы газовым баллончиком. Суд квалифицировал действия будущего главы Закарпатской ОВА как хулиганство. Сидеть за решеткой не пришлось, но судимость у Мирослава Белецкого появилась.

Следует также обратить внимание на структуру бизнесов Мирослава Билецкого еще с его дочиновничьего периода жизни – в частности, ООО "Украина", ЧП "Арбиас Импекс Украина", ООО "Милкор", ООО "Карпатские золотые орешки". Эти компании специализируются преимущественно на лесном хозяйстве, добывании песка, гравия и глин, выращивании ягод и орехов. Это все сферы, которые до сих пор находятся под плотным контролем криминалитета, в том числе международного.

Бывшая жена Мирослава Билецкого Оксана в открытых реестрах фигурирует как владелица, руководительница или бенефициар десяти компаний, среди которых также региональные СМИ – радиокомпания "Общественное вещание" и радиокомпания "Слатина-РТК".

Переход к политической жизни и депутатско-чиновнической карьеры для людей такого рода деятельности обычно означает выход на новые масштабы и горизонты. Особенно хлебные времена для пана Мирослава наступили после 2019 года – хотя он и проиграл выборы в Верховную Раду, на родном Закарпатье открылись новые возможности и доступ к новым бюджетам, в том числе и государственному.

В 2021 году экс-супруга Белецкого и их сын Илья вместе с руководителем коммунального предприятия "Центр инвестиций и развития" Виноградовского городского совета Артуром Шереги, основали компанию по производству кормов для домашних животных ООО "ПЭТ ПРОВИЖН".

Артур Шереги является фигурантом нескольких уголовных производств – по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств европейских доноров и по подозрению в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Общенациональный проект "Великое Строительство" для людей с административным ресурсом стал настоящим Клондайком. А первый заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Мирослав Билецкий – как раз такой человек с незаурядным админресурсом. Местные журналисты заметили закономерность – подряды и заказы очень часто стало получать некое ООО "Карпат-строй" с уставным капиталом всего 2 тысячи гривен. Получило более 180 миллионов государственных средств. И начало процветания фирмы почему-то совпало с назначением Белецкого на должность первого заместителя председателя ОГА. Также общеизвестным в Закарпатье фактом считается, что неофициальным куратором деятельности ООО "Карпат-строй" является сын Мирослава Белецкого Илья.

Но энергичность семьи Белецких в деле "Большого строительства" почему-то не помешала трагедии – обрушению моста через реку Тересва в Тячевском районе. К счастью, никто не погиб, но несколько человек в больницу попали, в том числе дети. Местные утверждают, что виноват в разрушении моста именно Мирослав Белецкий.

Как первый заместитель председателя ОВА Мирослав Белецкий также отвечал за работу системы "Шлях", которая давала возможность мужчинам призывного возраста выезжать за границу Украины во время войны. По данным Государственной пограничной службы, больше всего разрешений на пересечение границы выдано именно в Закарпатской области. Одним из таких разрешений воспользовался нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, подозреваемый в попытке подкупа полицейского. Но в Закарпатье Трухин оформился водителем для перевозки гуманитарных грузов и накануне заседания суда спокойно покинул Украину.

Второй сын Мирослава Билецкого – Дмитрий – тоже не отстает. Как выяснили журналисты, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Дмитрий Белецкий устроился в Закарпатский областной ТЦК и СП. Проработав год, демобилизовался. Сейчас он, как депутат Хустского городского совета, еще и имеет возможность свободно путешествовать по миру.

Это то, что известно о новом главе Закарпатской ОВА Мирославе Белецком из открытых источников. И вполне вероятно, что эта информация – неполная, и скелетов в шкафу новоназначенного главы ОВА может оказаться гораздо больше.

Вступив в должность, Мирослав Белецкий заявил, что его приоритеты – поддержка военных и их семей, забота о внутренне перемещенных лицах, дальнейшее развитие экономики и сферы здравоохранения, энергетическая безопасность Закарпатья и коммуникация с международными партнерами. Полная биография Белецкого дает основания сомневаться в искренности его заявлений. И так же дает основания предполагать, что он вовсю воспользуется теми возможностями, которые дает должность главы ОВА, в пользу себя и своей семьи. И не исключено, что обвал моста через Тересву – это еще не последняя и не самая большая беда, случившаяся в Закарпатье. Все еще впереди.