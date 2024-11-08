Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської обласних адміністрацій
Сьогодні, 8 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій
Відповідні укази №755/2024 і №756/2024 оприлюднені на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Перед цим Указом №753/2024 глава держави звільнив Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. На його місце Володимир Зеленський призначив Івана Рудницького.
На посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації президент призначив Мирослава Білецького. З 9 вересня він був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОДА.
Нагадаємо, 8 листопада Кабінет Міністрів України погодив призначення очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.