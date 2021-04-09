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У Полтаві під облрадою знову мітингують проти високих тарифів
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09 квітня 2021, 11:21 169

У Полтаві під облрадою знову мітингують проти високих тарифів

09 квітня 2021, 11:21 169
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Там депутати зібралися на сесію
Там депутати зібралися на сесію
Фото: Telegram
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Під будівлею Полтавською обласної ради мітингарі вимагають встановлення “справедливих тарифів”.

Про це повідомляє Telegram-канал "Фонтанзамільйон", передає RegioNews.

Ще однією вимогою протестувальників є "повернути всі надра народу”.

Перед входом в приміщення обласної ради вони розмістили плакати із вимогою справедливих тарифів і гаслами проти запровадження в Україні ринку землі.

Ну серйозно, так економія не працює, не може газ коштувати 1 гривню за куб. Які вам тарифи потрібні, щоби ви не протестували?”, - іронізують автори Telegram-каналу.

Сьогодні, 9 квітня депутати Полтавської облради 8-го скликання зібралися на друге засідання четвертої сесії.

Вони планують розглянути майнові питання, такі як повернення в управління облради комунальних підприємств "Полтававодоканал”, "Полтавапаливо" та "Полтавафарм”, а також підготувати прийняття у власність будинків Кадетського корпусу та Дворянського зібрання.

Нагадаємо, раніше у Полтаві підприємці перекрили трасу з вимагою відновлення роботи в карантин.

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