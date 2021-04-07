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07 квітня 2021, 13:38 11

На Київщину доставили додаткові 5 тисяч доз вакцин Astrazeneca/Covishield

07 квітня 2021, 13:38 11
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Першу поставку вакцини в області вже використали
Першу поставку вакцини в області вже використали
Фото з відкритих джерел
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До Київської області додатково доставили 5 тисяч доз вакцин від COVID-19.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров’я №629 від 5 квітня, передає RegioNews.

Зазначається, що першу поставку вакцин AstraZeneca/Covishield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали.

Щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати.

Як повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.Хоча область перебуває в "червоній" зоні.

вакцина вакцинація Київська область Astrazeneca/Covishield МОЗ

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