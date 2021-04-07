На Київщину доставили додаткові 5 тисяч доз вакцин Astrazeneca/Covishield

Першу поставку вакцини в області вже використали

Першу поставку вакцини в області вже використали

Фото з відкритих джерел

До Київської області додатково доставили 5 тисяч доз вакцин від COVID-19.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров’я №629 від 5 квітня, передає RegioNews.

Зазначається, що першу поставку вакцин AstraZeneca/Covishield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали.

Щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати.

Як повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.Хоча область перебуває в "червоній" зоні.