Полтавська облрада підтримала ініціативу голови ОДА Синєгубова про відновлення ансамблю Круглої площі

Будівлі Дворянського зібрання і Кадетського корпусу область візьме на баланс для відновлення пам'яток архітектури

Будівлі Дворянського зібрання і Кадетського корпусу область візьме на баланс для відновлення пам'яток архітектури

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews.

У п'ятницю, 9 квітня, на засіданні сесії Полтавської обласної ради депутатський корпус підтримав ініціативу голови обласної державної адміністрації Олега Синєгубова і прийняв відповідні рішення про наміри взяти будинок Дворянського зібрання (екс-кінотеатр імені Котляревського) і Петровський полтавський кадетський корпус на баланс області для подальшого відновлення зруйнованих пам'яток архітектури.

Обласна влада планує перенести в Будинок Дворянського зібрання Полтавський симфонічний оркестр і побудувати глядацький зал на 500 місць.

На жаль, ми вже маємо негативний досвід, коли в будівлі колишнього кінотеатру Котляревського розташовувалися нічні клуби, кафе, караоке. Ми не проти бізнесу, але ця будівля не була для цього пристосована ні технічно, ні історично. Результат побачила вся країна - архітектурний пам'ятник зруйновано. І бюджет Полтави самотужки не потягне відновлення об'єкта. Наше бачення - в будинку Дворянського зібрання повинна бути мала опера, - зазначив Олег Синєгубов.

Кадетський корпус зараз перебуває у власності Державної судової адміністрації (ДСА). Олег Синєгубов підкреслив, що коштів на 2021 рік для відновлення будівлі та створення Палацу правосуддя в ДСА немає. Тому є пропозиція повернути Кадетському корпусу історичне призначення - відреставрувати і відкрити навчальний заклад - військовий ліцей для дітей 8-11 класів.

Ми провели переговори з Офісом Президента, Міносвіти, міністерством культури, Міноборони, щоб спільно створити навчальний заклад. Ми маємо підтримку на рівні вищого керівництва держави. Проєкт матиме і соціальну складову - у закладі навчатимуться діти військовослужбовців, діти-сироти, - повідомив голова Полтавської ОДА.

Синєгубов упевнений, обласний центр має всі шанси повернути своє унікальне історичне обличчя. Для цього власники архітектурних пам'яток - Полтавська міська територіальна громада та Державна судова адміністрація повинні піти назустріч і прийняти аналогічні рішення про передачу будинків на баланс області. Після цього голова ОДА зможе залучити фінансову підтримку з державного бюджету для реставраційних робіт.

Олег Синєгубов також додав, що область хоче реконструювати і ще одну будівлю ансамблю Круглої площі - Будинок генерал-губернатора, де раніше розміщувалися профспілки, а зараз теруправління ДБР. Голова ОДА під час презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки повідомляв, що у планах - відкрити у цій будівлі балетну школу і школу танців.

Я переконаний, що жителі Полтави заслуговують на гарний центр міста - без хаотичних забудов, без руїн. У цьому питанні є підтримка держави, Президента. І чекаємо відповідних кроків від балансоутримувачів зруйнованих пам'яток архітектури, - резюмував очільник області.

Як повідомлялося, Полтавщину планують перетворити на головний медичний центр України. Медицина - пріоритетний напрямок розвитку галузі.