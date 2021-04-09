Міражі для Харкова. Навіщо Терехов пригнав у місто турецькі автобуси

Що не зробиш, під вибори, щоб сподобатися виборцям? Можна і цілий Гиперлуп пообіцяти, як і інші прожекти в стилі «нью-васюки». Саме таке враження склалося у тих, хто слухав виступ секретаря міськради і водночас в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на міжнародному форумі «Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст», який пройшов у Харкові

Що не зробиш, під вибори, щоб сподобатися виборцям? Можна і цілий Гиперлуп пообіцяти, як і інші прожекти в стилі «нью-васюки». Саме таке враження склалося у тих, хто слухав виступ секретаря міськради і водночас в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на міжнародному форумі «Муніципальна інфраструктура: розвиток і комфорт міст», який пройшов у Харкові

Формально Ігор Терехов виступав на вчорашньому форумі на правах господаря: захід проходив у Харкові в готелі Kharkiv Palace - єдиному п'ятизірковому в півторамільйонному мегаполісі. Але місце і час проведення форуму дуже вдало для в.о. мера співпало з гарячим передвиборчим періодом. А Терехов дуже хоче стати повноцінним мером Харкова на виборах, призначених на 31 жовтня. Так що свій виступ він просто не міг не перетворити на піар-акцію з елементами фантастики як кандидат на посаду міського голови.

До речі, до організації форуму активно підключався відповідальний за регіональну політику заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. При цьому Терехов може вважатися його протеже, якого Тимошенко не без інтересу для себе просуває на посаду мера Харкова. І інтерес заступника голови ОП полягає в тому, що він курує президентську програму "Велике будівництво", яка хоч і має розмах, але являє собою набір розрізнених проєктів із заплутаним фінансуванням – тобто те, що треба. А Харків – дуже жирний шматок в меню "Великого будівництва". Саме тому відразу після місцевих виборів минулого року Тимошенко сприяв створенню в міськраді коаліції "Блоку Кернеса – Успішний Харків" зі "слугами народу" під Терехова. Ця комбінація відбувалася також за сприяння голови МВС Арсена Авакова, у якого Терехов був заступником у Харківській ОДА до 2010 року.

Тому у вітальному слові до учасників заходу Кирило Тимошенко похвалив масштаб планів Терехова. Хоча зробив це у форматі відеовключення. Особисто бути присутнім на харківському форумі він вважав зайвим – похвалив Терехова по відео, та й годі, що виглядає дещо зневажливо щодо амбіцій Терехова. Ну хоч так.

Сам же в.о. харківського градоначальника наобіцяв дворівневі розв'язки, інтелектуальну систему управління дорожнім рухом, нові станції метро та нові поїзди, повністю оновлений комунальний транспорт, багатоповерхові паркінги та туристичні визначні пам'ятки. Але через два роки. Просто треба почекати та потерпіти. Ну хоч не три роки, як це заведено, виходячи з відомої приказки.

Також серед обіцянок - сміттєпереробний комплекс, який буде одночасно і тепловою електростанцією: за 44 мільйони доларів, які вже взяті в кредит у Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Ну про цей завод ми вже писали - якщо судити за темпами будівництва й освоєння коштів, то розпіарений проєкт відкриють під вибори недобудованим, а місто залишиться з величезними боргами й невирішеними сміттєвими проблемами.

Ну й улюблена "фішка" Терехова: "Наш зоопарк буде неймовірно красивим. Подивитися на наш зоопарк будуть приїжджати з усієї України та з-за кордону". Дійсно, на перебудову зоопарку тимчасовий мер Харкова міських грошей взагалі не шкодує: вольєр для слонів обійдеться місту в 42 млн грн, вольєр для мавп – у 35 млн грн, громадський туалет – в 1 млн грн. Всього – понад 1,5 мільярда гривень. За вартістю це буде навіть не зоопарк, а цілий Палац тварин. Хоча, раз харків'янам так хочеться, то чому б і ні? А невідремонтовані під'їзди почекають – не жили добре, так і починати не треба. Тим більше що програму ремонту під'їздів поки не рухає той самий Терехов, який на форумі розписував про дворівневі розв'язки, нове метро, паркінги та інший доброустрій. Якось зовсім не стикуються його практичні здобутки у вирішенні більш простих завдань з обіцянками глобальних змін в короткі терміни.

Зате чужими результатами Ігор Терехов похвалитися не посоромився. За його словами, Харків – перше в Україні місто за рівнем цифрової трансформації. Але це заслуга зовсім інших людей – команди колишнього при Геннадії Кернесі віцемера Олега Дробота, який пішов з посади практично відразу, як тільки Терехов став в.о. мера. Дробот і його співробітники департаменту були найбільш передовою та інноваційної частиною команди Кернеса. Але з тимчасовим градоначальником він не спрацювався.

Між іншим, на форум в Kharkiv Palace Терехов примчав прямо з Туреччини з шикарного Maxx Royal Belek Golf Resort, де провів кілька днів на березі Середземного моря. І це точно було не виїзна нарада з питань подальшої цифрової трансформації Харкова. На турецькому курорті в.о. мера спробував виїхати непомітно, але його пропажу помітили депутати міськради, а далі, після нетривалого розслідування, було встановлено, чим і де займається він у той час, як Харків загинається від пандемії COVID-19. Щоб якось пом'якшити скандал, Терехов вжив заходів, щоб видати свою відсутність у місті за ділову поїздку, і фоторепортаж про візит на турецький автобусний завод KARSAN був оперативно сфабрикований і розміщений у ЗМІ. Але ж для розв'язання ділових питань зовсім не обов'язково кілька днів проживати в одному з найдорожчих готелів Середземномор'я.

На форумі, як би в продовження турецької теми, Терехов презентував кілька автобусів KARSAN в якості майбутнього комунального транспорту Харкова. І пообіцяв, що збирати їх будуть в Харкові – будуть створені нові робочі місця. Але насправді між міськрадою і керівництвом турецького заводу був підписаний лише меморандум про наміри співпрацювати, а не інвестиційний договір або інший ґрунтовний документ, який робить співпрацю фактом. Так що спільне з турками оновлення міського транспорту в Харкові, як і все, про що тимчасовий мер з пафосом говорив на форумі, поки що залишається примарною мрією. А ось переповнені ковідними хворими лікарні міста і люксовий відпочинок Ігоря Терехова з коханкою на березі Середземного моря – це і є, на жаль, харківська реальність.