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В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
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09 квітня 2021, 08:59 11

В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19

09 квітня 2021, 08:59 11
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Найбільше нових заражень виявили в Києві (1864) і Дніпропетровської області (1665)
Найбільше нових заражень виявили в Києві (1864) і Дніпропетровської області (1665)
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 квітня COVID-19 діагностували у 19 676 осіб, зафіксовано 419 летальних випадків, госпіталізовано 4 936 хворих, 11 221 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

19 676 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 квітня. Зокрема, захворіли 751 дитина і 552 медпрацівника", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) і Харківській (1194) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 823 674 людини;
  • одужало - 1 395 104 людини;
  • летальних результатів - 36 381;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 568 004.

Нагадаємо, раніше COVID-19 діагностували у 19 419 осіб, зафіксовано 464 летальних випадків.

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