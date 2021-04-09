В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19

Найбільше нових заражень виявили в Києві (1864) і Дніпропетровської області (1665)

Найбільше нових заражень виявили в Києві (1864) і Дніпропетровської області (1665)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 8 квітня COVID-19 діагностували у 19 676 осіб, зафіксовано 419 летальних випадків, госпіталізовано 4 936 хворих, 11 221 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

19 676 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 квітня. Зокрема, захворіли 751 дитина і 552 медпрацівника", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 119 369 (в тому числі методом ПЛР - 53 373, методом ІФА - 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 925).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) і Харківській (1194) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 823 674 людини;

одужало - 1 395 104 людини;

летальних результатів - 36 381;

проведено ПЛР-тестів - 8 568 004.

Нагадаємо, раніше COVID-19 діагностували у 19 419 осіб, зафіксовано 464 летальних випадків.