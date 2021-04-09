Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы

Что не сделаешь, под выборы, чтобы понравиться избирателям? Можно и целый Гиперлуп пообещать, как и другие прожекты в стиле «нью-васюков». Именно такое впечатление сложилось у тех, кто слушал выступление секретаря горсовета и одновременно и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», который прошел в Харькове

Что не сделаешь, под выборы, чтобы понравиться избирателям? Можно и целый Гиперлуп пообещать, как и другие прожекты в стиле «нью-васюков». Именно такое впечатление сложилось у тех, кто слушал выступление секретаря горсовета и одновременно и.о. мэра Харькова Игоря Терехова на международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», который прошел в Харькове

Формально Игорь Терехов выступал на вчерашнем форуме на правах хозяина: мероприятие проходило в Харькове в отеле Kharkiv Palace - единственном пятизвездочном в полуторамиллионном мегаполисе. Но место и время проведения форума очень удачно для и.о. мэра совпало с горячим предвыборным периодом. А Терехов очень хочет стать полноценным мэром Харькова на выборах, назначенных на 31 октября. Так что свое выступление он просто не мог не превратить в пиар-акцию с элементами фантастики как кандидат на должность городского головы.

Кстати, к организации форума активно подключался ответственный за региональную политику заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. При этом Терехов может считаться его протеже, которого Тимошенко не без интереса для себя продвигает на должность мэра Харькова. И интерес замглавы ОП заключается в том, что он курирует президентскую программу "Большое строительство", которая хоть и имеет размах, но представляет из себя набор разрозненных проектов с запутанным финансированием – то есть то, что нужно. А Харьков – очень жирный кусок в меню "Большого строительства". Именно поэтому сразу после местных выборов прошлого года Тимошенко содействовал созданию в горсовете коалиции "Блока Кернеса – Успешный Харьков" со "слугами народа" под Терехова. Эта комбинация происходила также при содействии главы МВД Арсена Авакова, у которого Терехов был замом в Харьковской ОГА до 2010 года.

Поэтому в приветственном слове к участникам мероприятия Кирилл Тимошенко похвалил масштаб планов Терехова. Хотя сделал это в формате видеовключения. Лично присутствовать на харьковском форуме он посчитал излишним – похвалил Терехова по видео, да и хватит, что выглядит несколько пренебрежительно по отношению к амбициям Терехова. Ну хоть так.

Сам же и.о. харьковского градоначальника наобещал двухуровневые развязки, интеллектуальную систему управления дорожным движением, новые станции метро и новые поезда, полностью обновленный коммунальный транспорт, многоэтажные паркинги и туристические достопримечательности. Но через два года. Просто надо подождать и потерпеть. Ну хоть не три года, как это принято, исходя из известной поговорки.

Также среди обещаний - мусороперерабатывающий комплекс, который будет одновременно и тепловой электростанцией: за 44 миллиона долларов, которые уже взяты в кредит у Международного банка реконструкции и развития. Ну об этом заводе мы уже писали - если судить по темпам строительства и освоения средств, то распиаренный проект откроют под выборы недостроенным, а город останется с огромными долгами и нерешенными мусорными проблемами.

Ну и любимая "фишка" Терехова: "Наш зоопарк будет невероятно красивым. Посмотреть на наш зоопарк будут приезжать со всей Украины и из-за рубежа". Действительно, на перестройку зоопарка временный мэр Харькова городских денег вообще не жалеет: вольер для слонов обойдется городу в 42 млн грн, вольер для обезьян – в 35 млн грн, общественный туалет – в 1 млн грн. Всего – более 1,5 миллиарда гривен. По стоимости это будет даже не зоопарк, а целый Дворец животных. Хотя, раз харьковчанам так хочется, то почему бы и нет? А неотремонтированные подъезды подождут – не жили хорошо, так и начинать не надо. Тем более что программу ремонта подъездов пока не двигает тот же самый Терехов, который на форуме расписывал про двухуровневые развязки, новое метро, паркинги и прочее благоустройство. Как-то совсем не стыкуются его практические "достижения" в решении более простых задач с обещаниями глобальных перемен в короткие сроки.

Зато чужими результатами Игорь Терехов похвастаться не постеснялся. По его словам, Харьков – первый в Украине город по уровню цифровой трансформации. Но это заслуга совсем других людей – команды бывшего при Геннадии Кернесе вице-мэра Олега Дробота, который ушел с должности практически сразу, как только Терехов стал и.о. мэра. Дробот и сотрудники его департамента были самой передовой и инновационной частью команды Кернеса. Но с временным градоначальником он не сработался.

Между прочим, на форум в Kharkiv Palace Терехов примчался прямиком из Турции из шикарного Maxx Royal Belek Golf Resort, где провел несколько дней на берегу Средиземного моря. И это точно было не выездное совещание по вопросам дальнейшей цифровой трансформации Харькова. На турецкий курорт и.о. мэра попытался выехать незаметно, но его пропажу заметили депутаты горсовета, а дальше, после непродолжительного расследования, было установлено, чем и где занимается он в то время, как Харьков загибается от пандемии COVID-19. Чтобы как-то смягчить скандал, Терехов предпринял меры, чтобы выдать свое отсутствие в городе за деловую поездку, и фоторепортаж о визите на турецкий автобусный завод KARSAN был оперативно состряпан и размещен в СМИ. Но ведь для решения деловых вопросов совершенно не обязательно несколько дней проживать в одном из самых дорогих отелей Средиземноморья.

На форуме, как бы в продолжение турецкой темы, Терехов презентовал несколько автобусов KARSAN в качестве будущего коммунального транспорта Харькова. И пообещал, что собирать их будут в Харькове – будут созданы новые рабочие места. Но на самом деле между горсоветом и руководством турецкого завода был подписан всего лишь меморандум о намерениях сотрудничать, а не инвестиционный договор либо другой основательный документ, который делает сотрудничество фактом. Так что совместное с турками обновление городского транспорта в Харькове, как и все, о чем временный мэр с пафосом говорил на форуме, пока что остается призрачной мечтой. А вот переполненные ковидными больными больницы города и люксовый отдых Игоря Терехова с любовницей на берегу Средиземного моря – это и есть, к сожалению, харьковская реальность.