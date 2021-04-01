Терехов під вибори будує в борг сміттєзавод за завищеною в 1,5 рази ціною

Більшу частину сміття і далі планують зберігати на звалищах

Більшу частину сміття і далі планують зберігати на звалищах

Сміттєпереробний завод, який в. о. мера Харкова Ігор Терехов збирається побудувати до виборів міського голови, обійдеться в 44 млн доларів, які влада Харкова взяла в кредит.

Про це йдеться в статті "Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд" , опублікованій на сайті "Regionews.ua" .

За інформацією видання, для будівництва заводу в Міжнародному банку реконструкції та розвитку місто Харків взяло кредит у розмірі 44 млн доларів (за нинішнім курсом це близько 1,2 млрд грн; приблизно стільки ж місто, де немає жодної нормальної лікарні, вкинуло у реконструкцію зоопарку). Станом на 31 січня 2021 року, як відзначає видання, вже витрачено 29,3 млн доларів – тобто понад двох третин усього бюджету (66,56%). При цьому основні будівлі нового сміттєпереробного заводу готові лише на 30%.

У перекладі на просту мову: це провал, на будівництво третини заводу витратили дві третини всього бюджету будівництва. Для виходу будівельного комплексу на цокольний рівень в землю зарили 820 млн грн.", - йдеться в статті.

У Терехова, як мантру, повторюють, що новий сміттєпереробний комплекс повністю закриє потреби обласного центру, що проблема стихійних сміттєзвалищ буде вирішена раз і назавжди, проте на практиці, стверджують автори статті, "в кращому випадку комплекс зможе переробляти менше третини всього сміття, що буде приймати полігон поруч з комплексом. Значить, купа сміття в передмісті Харкова буде і далі рости. Більш того, цей полігон буде приймати лише до половини того, що продукує Харків".

Навіть за даними Терехова, половина сміття, як і раніше, буде звалюватися у звичайний відкритий відвал при сміттєпереробному заводі. І за таке "розв'язання проблеми" на харків'ян повісили 1,2 млрд грн кредиту", - йдеться в статті.

У Харківській міськраді тиснуть на підрядників і хочуть помпезно відкрити об'єкт до Дня міста – 23 серпня 2021 року. "Якою буде якість робіт, якщо об'єкт потрібно завершити на місяць раніше терміну, а на проведення 70% робіт залишилося 30% грошей, можете здогадатися самі", - зазначають журналісти.

"Отже, Терехов вирішив далеко не відходити від традицій і продовжив пиляти. Проте на цей раз він вже взявся не за бюджет міста, а за кредит – пиляють не з прибутку, а зі збитків, як казав класик. Безумовно, відкриття нового сміттєпереробного комплексу Харкову втюхають, як несусвітну перемогу. Церемонія, якщо звалище таки добудують, буде пишною, з перерізанням стрічок, з короваєм і дітьми у національних костюмах на фоні величезної сміттєвої купи, яку чим-небудь прикриють і прикрасять. Але ціна питання – 1,2 млрд гривень. Хоча подібні, малої потужності, комплекси у сусідній Словаччині чи Польщі будують в півтора раза дешевше", - робить висновок видання.

Нагадаємо, раніше Державна екологічна інспекція в Харківській області дала дозвіл харківському "Коксовому заводу "Новомет" на здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу строком на 7 років. Хоча тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов обіцяв припинити діяльність підприємства. Тобто Терехов просто обдурив харків'ян.

Також повідомлялося, що попри запевнення в. о. мера, опалення в Харкові подорожчало. При цьому харків'яни обурені тим, що Терехов їх обманув з тарифами.