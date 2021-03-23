Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая

Поки пів світу спостерігало за тим, як Саша Грей варить борщ, Полтава мала своє не менш цікаве шоу – сесію Полтавської міської ради. Її дату переносили двічі, бо, ймовірно, тривали торги за посади: секретаря міськради та заступників міського голови

Поки пів світу спостерігало за тим, як Саша Грей варить борщ, Полтава мала своє не менш цікаве шоу – сесію Полтавської міської ради. Її дату переносили двічі, бо, ймовірно, тривали торги за посади: секретаря міськради та заступників міського голови

Кого обрали-затвердили, і що на полтавській сесії робив одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, з’ясовував RegioNews.

Сесію провести – це вам не борщу зварити!

На порядок денний було винесено більше сотні питань, і тривало засідання аж 12 годин. Депутати затвердили склад міськвиконкому (29 осіб – міський голова із секретарем та заступниками, старости десяти старостинських округів, кандидати, внесені політичними фракціями), а також схвалили подані полтавським градоначальником Олександром Мамаєм кандидатури його заступників.

Їх сім, переважно – представники промерської партії "За майбутнє". У зручні крісла під "замайбутнівським" прапором повернулися ті, хто займав їх під час останньої каденції Мамая, коли той був із партією "Совість України": Ольга Борисенко, Віталій Нікіпелов, Наталія Сук та Світлана Тарашевська. До того ж сталися цікаві зміни у складі фракції "За майбутнє". Скажімо, замість свіжоспеченого першого віцемера Валерія Пархоменка, який склав свій депутатський мандат, до міськради зайшов Віктор Булат – він щойно виграв конкурс на посаду заступника начальника Інспекції з питань благоустрою.

Утім, Булат цікавий зовсім не цим – у 2016 році як начальник дослідно-випробувальної лабораторії Аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України у Полтавській області він був затриманий на хабарі у 10 тис. грн. За цю суму він нібито обіцяв оформити для підприємця дозвільні документи на відкриття пилорами. У 2018-му Октябрський райсуд Полтави виправдав екс-посадовця, однак це не той випадок, коли "ложечки знайшлися, а осадочок лишився" – нині триває апеляційний розгляд справи. Чергове судове засідання призначене на 27 квітня.

Не менш цікава посада заступника міського голови з питань забезпечення представництва інтересів жителів старостинських округів. Її посів представник "Європейської солідарності" Ігор Петріченко, щоправда, обов`язків у нього поки що немає. Маємо і ситуацію навпаки: обов`язки заступника міського голови з питань експлуатації та розвитку міського господарства є, а от самого заступника поки що майже немає. Майже, бо на цю посаду затвердили представника ОПЗЖ Євгена Ричку, але він на сесію не з`явився, та й на засіданнях постійних комісій його також не бачили.

Мабуть, саме тому хід засідання сесії контролював одіозний нардеп від того ж ОПЗЖ Ілля Кива, аби жодних несподіванок (у вигляді зриву попередніх домовленостей) під час голосування не сталося. То, може, саме йому і варто поставити запитання: як за таких умов функціонуватиме комунальне господарство міста і коли, наприклад, чекати того, що Полтава провалиться під землю через зношені на 90% каналізаційні колектори?

Тим часом у голосуваннях за кандидатури секретаря Полтавської міської ради, профільних заступників міського голови, зміни до бюджету та більшість питань, що стосуються міських програм, МАФів й забудов, полтавці чітко відстежили як формування коаліції, так і її склад. А саме: "За майбутнє" (10 депутатів + мер Мамай), "ЄС" (6), ОПЗЖ (4), Партія простих людей Капліна (4) та 3 депутати від "Слуги народу" (загалом у міській фракції президентської партії 9 мандатів), всього - 28 "багнетів". І найцікавіше тут, чим насправді закінчиться фактичне приєднання до мамаєвської більшості трьох депутаток від "СН" – Світлани Нестулі, Марини Пілатової та Євгенії Янко.

Що у Полтаві зварить "Вата Шоу"?

Схоже на те, що заварюється так круто, що аж ложка стоятиме: попри тривалу інтригу, що посаду секретаря віддадуть "слугам", які під тиском центрального керівництва партії мали б "утрамбуватися" до коаліції Мамая, секретарем Полтавської міськради нового скликання став відомий блогер, ведучий "Вата Шоу" Андрій Полтава, в миру відомий як представник партії "Євросолідарність" Андрій Карпов. При мінімально необхідній кількості у 22 голоси за його кандидатуру проголосували 28 депутатів. Фракції партій "Рідне місто", "Свобода" та більшість "слуг народу" відмовилися брати участь у голосуванні. За винятком вищезгаданих представниць "СН" Нестулі, Пілатової та Янко, які пішли наперекір своїй фракції, незважаючи на можливі санкції від рідної партії.

Проте тут, як то кажуть, або ішак, або падишах. Адже, з одного боку, ці три депутатки фактично виконали розпорядження найвищого керівництва партії, хоч і неофіційно, але увійшовши до промерської коаліції. З іншого ж аспекту, коаліція та опозиція – це про парламент, а не про місцеві ради. На місцях же у переважній більшості маємо ситуативні голосування, тому нинішню ситуацію можна охарактеризувати коротко: поживемо – побачимо.

Що ж до фракції "ЄС", то обрання ведучого "Вата Шоу" секретарем міськради засвідчило, як мінімум, її наполегливість. Принаймні, сам Карпов ще кілька місяців тому заявляв, що інших варіантів не буде: "Це - політична посада, це - трибуна. Я не буду тут нічого вигадувати – нас це цікавить. Ми готові. Нам потрібно, щоб була ця посада".

За той час, поки тривали перемовини і узгодження кандидатур, полтавці встигли змиритися з думкою, що з мером "від Коломойського" пліч-о-пліч працюватиме секретар "від Порошенка", а "ЄС" відмовиться від участі в коаліції проти міського голови Мамая. Зараз містяни все ж сподіваються, що Карпов змусить-таки Полтавську міськраду відкинути політичні моменти та працювати на інтереси громади. Звісно, якщо не доєднається до "котів Куклачова" – так називає у своєму пабліку промерських депутатів (хоч і вважає їх хиткою більшістю) головний конкурент Мамая на мерських виборах-2020 Сергій Іващенко з "СН".

Зрештою, політика (навіть містечкова) не формується у "білих рукавичках", як би цього не хотілося тим, хто зазвичай "у білому пальті" – у такій екіпіровці навіть борщу зварити складно. От тільки як розуміти фразу Олександра Мамая, сказану ним під час сесії: "Премії мені підписуватиме Андрій Карпов. А я – йому. Тому ми з ним спільну мову знайдемо"?