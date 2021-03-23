Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая

Пока полмира наблюдало за тем, как Саша Грей варит борщ, Полтава имела свое не менее интересное шоу – сессию Полтавского городского совета. Ее дату переносили дважды, потому что, вероятно, продолжались торги за должности: секретаря горсовета и заместителей городского головы

Пока полмира наблюдало за тем, как Саша Грей варит борщ, Полтава имела свое не менее интересное шоу – сессию Полтавского городского совета. Ее дату переносили дважды, потому что, вероятно, продолжались торги за должности: секретаря горсовета и заместителей городского головы

Кого выбрали-утвердили, и что на полтавской сессии делал одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, выяснял RegioNews.

Сессию провести – это вам не борщ сварить!

На повестку дня было вынесено более сотни вопросов, и заседание длилось аж 12 часов. Депутаты утвердили состав горисполкома (29 человек – городской голова с секретарем и заместителями, старосты десяти старостинских округов, кандидаты, внесенные политическими фракциями), а также одобрили представленные полтавским градоначальником Александром Мамаем кандидатуры его заместителей.

Их семь, преимущественно – представители промэрской партии "За майбутнє". В удобные кресла под "замайбутновским" флагом вернулись те, кто занимал их во время последней каденции Мамая, когда тот был с партией "Совість України": Ольга Борисенко, Виталий Никипелов, Наталья Сук и Светлана Тарашевская. К тому же произошли интересные изменения в составе фракции "За майбутнє". Скажем, вместо свежеиспеченного первого вице-мэра Валерия Пархоменко, который сложил свой депутатский мандат, в горсовет зашел Виктор Булат – он только что выиграл конкурс на должность заместителя начальника Инспекции по вопросам благоустройства.

Впрочем, Булат интересен совсем не этим – в 2016 году как начальник опытно-испытательной лаборатории Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области он был задержан на взятке в 10 тыс. грн. За эту сумму он якобы обещал оформить для предпринимателя разрешительные документы на открытие пилорамы. В 2018 году Октябрьский райсуд Полтавы оправдал экс-чиновника, однако это не тот случай, когда "ложечки нашлись, а осадочек остался" – сейчас проходит апелляционное рассмотрение дела. Очередное судебное заседание назначено на 27 апреля.

Не менее интересная должность заместителя городского головы по вопросам обеспечения представительства и интересов жителей старостинских округов. Ее занял представитель "Європейської солідарності" Игорь Петриченко, правда, обязанностей у него пока что нет. Имеем также ситуацию наоборот: обязанности заместителя городского головы по вопросам эксплуатации и развития городского хозяйства есть, а вот самого заместителя пока что почти нет. Почти, потому что на эту должность утвердили представителя ОПЗЖ Евгения Ричку, но он на сессию не явился, на заседаниях постоянных комиссий его также не видели.

Пожалуй, именно поэтому ход заседания сессии контролировал одиозный нардеп от того же ОПЗЖ Илья Кива, чтобы никаких неожиданностей (в виде срыва предварительных договоренностей) во время голосования не произошло. Так, может, именно ему и следует поставить вопрос: как в таких условиях будет функционировать коммунальное хозяйство города и когда, например, ждать того, что Полтава провалится под землю через изношенные на 90% канализационные коллекторы?

Тем временем в голосованиях по кандидатуре секретаря Полтавского городского совета, профильных заместителей городского головы, относительно изменений в бюджет и большинства вопросов, касающихся городских программ, МАФов и застроек, полтавчане четко отследили как формирование коалиции, так и ее состав. А именно: "За майбутнє" (10 депутатов + мэр Мамай), "ЄС" (6), ОПЗЖ (4), Партия простих людей Каплина (4) и 3 депутата от "Слуги народа" (всего у городской фракции президентской партии 9 мандатов), всего - 28 "штыков". И самое интересное здесь, чем на самом деле закончится фактическое присоединение к мамаевскому большинству трех депутаток от "СН" – Светланы Нестули, Марины Пилатовой и Евгении Янко.

Что в Полтаве сварит "Вата Шоу"?

Похоже на то, что заваривается так круто, что аж ложка будет стоять: несмотря на затянувшуюся интригу, что должность секретаря отдадут "слугам", которые под давлением центрального руководства партии должны были "утрамбоваться" в коалицию Мамая, секретарем Полтавского горсовета нового созыва стал известный блогер, ведущий "Вата Шоу" Андрей Полтава, в миру известный как представитель "Євросолідарності" Андрей Карпов. При минимально необходимом количестве в 22 голоса за его кандидатуру проголосовали 28 депутатов. Фракции партий "Рідне місто", "Свобода" и большинство "слуг народа" отказались участвовать в голосовании. За исключением вышеупомянутых представительниц "СН" Нестули, Пилатовой и Янко, которые пошли наперекор своей фракции, несмотря на возможные санкции от родной партии.

Однако здесь, как говорится, или ишак, или падишах. Ведь, с одной стороны, эти три депутата фактически выполнили распоряжение высшего руководства партии, хоть и неофициально, но войдя в промэрскую коалицию. С другой же стороны, коалиция и оппозиция – это парламент, а не местные советы. На местах же в подавляющем большинстве имеем ситуативные голосования, поэтому нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать коротко: поживем – увидим.

Что же касается фракции "ЄС", то избрание ведущего "Вата Шоу" секретарем горсовета показало, как минимум, ее настойчивость. По крайней мере, сам Карпов еще несколько месяцев назад заявлял, что других вариантов не будет: "Это - политическая должность, это - трибуна. Я не буду здесь ничего придумывать – нас это интересует. Мы готовы. Нам нужно, чтобы была эта должность".

За то время, пока продолжались переговоры и согласование кандидатур, полтавчане успели смириться с мыслью, что с мэром "от Коломойского" бок-о-бок будет работать секретарь "от Порошенко", а "ЄС" откажется от участия в коалиции против городского головы Мамая. Сейчас горожане все же надеются, что Карпов заставит-таки Полтавский горсовет отбросить политические моменты и работать на интересы громады. Конечно, если не присоединится к "кошкам Куклачева" – так называет в своем паблике промэрских депутатов (хоть и считает их шатким большинством) главный конкурент Мамая на мэрских выборах-2020 Сергей Иващенко из "СН".

В конце концов, политика (даже местечковая) не формируется в "белых перчатках", как бы этого не хотелось тем, кто обычно "в белом пальто" – в такой экипировке даже борщ сварить сложно. Вот только как понимать фразу Александра Мамая, сказанную им во время сессии: "Премии мне подписывать будет Андрей Карпов. А я – ему. Поэтому мы с ним общий язык найдем"?