У Полтаві депутати обрали секретаря міськради та заступників мера

Також депутати сформували виконавчий комітет мерії

Також депутати сформували виконавчий комітет мерії

Фото: Суспільне

Сьогодні, 19 березня у Полтаві депутати міської ради під час сесії обрали секретарем голову фракції "Європейська Солідарність" Андрія Карпова.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Його кандидатуру шляхом таємного голосування підтримали 28 депутатів, двоє були відсутні. За кандидатуру Карпова не голосували 13 депутатів фракцій "Свобода”, "Рідне місто” та частина депутатів від "Слуги народу”.

Мер Полтави Олександр Мамай заявив наприкінці січня 2021 року, що буде пропонувати на посаду секретаря кандидатуру Андрія Карпова.

Також депутати під час сесії таємно проголосували за сімох заступників мера Полтави, усі вони увійдуть до складу новоствореного виконавчого комітету міської ради.

Першим заступником міського голови став Валерій Пархоменко від партії "За майбутнє”. Він буде відповідати за вирішення бюджетних питань, а також питання капітального будівництва, містобудування та архітектури, земельних ресурсів і майна комунальної власності.

Решта новопризначених заступників будуть відповідати за питання діяльності виконавчих органів:

Наталія Сук ("За майбутнє”) – керуюча справами виконавчого комітету;

Віталій Нікіпелов ("За майбутнє”) – вирішення юридичних питань;

Євген Ричка (ОПЗЖ) – вирішення питань експлуатації та розвитку міського господарства;

Ігор Петріченко ("Європейська Солідарність”) – вирішення питань розвитку територій та зв’язків з громадськістю;

Світлана Тарашевська ("За майбутнє”) – вирішення гуманітарних питань;

Ольга Борисенко ("За майбутнє”) – вирішення економічних та соціальних питань.

Нагадаємо, раніше полтавських "слуг народу" запросили в Офіс президента: будуть переконувати йти в коаліцію з Мамаєм.