Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі

Перші сесії новообраної міськради в прифронтовому Маріуполі пройшли дуже спекотно, можна навіть сказати скандально. Втім, на даний момент в одному з ключових для стабільності держави міст Донбасу сформувалася ситуативна більшість, яку з відомими застереженнями та з урахуванням місцевої специфіки цілком можна назвати проукраїнською

Перші сесії новообраної міськради в прифронтовому Маріуполі пройшли дуже спекотно, можна навіть сказати скандально. Втім, на даний момент в одному з ключових для стабільності держави міст Донбасу сформувалася ситуативна більшість, яку з відомими застереженнями та з урахуванням місцевої специфіки цілком можна назвати проукраїнською

Головними порушниками спокою в півмільйонному місті виявилися депутати від фракції ОПЗЖ. Які ж справжні мотиви скандального перформансу партії Медведчука в столиці Приазов'я і як склалася реальна розстановка сил в одному з центрів української металургії, розбирався RegioNews.

Незвичайна коаліція Бойченка

За результатами виборів до міськради Маріуполя пройшли представники п'яти партій. Найбільше депутатських мандатів отримала олітична сила чинного мера Вадима Бойченка під назвою "Блок Вадима Бойченка" - 22 депутатських місця з 54-х. Друге місце - у ОПЗЖ, у якій 19 мандатів. Також пройшли "Партія Шарія" (5 депутатів), "Сила людей" і "Слуга народу", у кожній з яких по чотири місця.

Нагадаємо, що "Блок Вадима Бойченка" ("БВБ") — це, по суті, міський політичний осередок металургійного холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, який контролює два найбільших підприємства Маріуполя — металургійні комбінати імені Ілліча та "Азовсталь". А те, що "БВБ" і "СН" стануть основою нової провладної коаліції, стало ясно ще на першій сесії міськради, коли таємним голосуванням секретарем міськради була обрана представниця "слуг" Ксенія Сухова. Вона кілька років пропрацювала заступником Бойченка, а до цього була менеджером на комбінатах ММК імені Ілліча і "Азовсталь". Однак на двох у "БВБ" і "СН" було тільки 26 місць, а потрібно щонайменше 28. Багато хто передрікав, що тепер настав зоряний час партії "Сила людей", яка стане володарем так званої "золотої акції".

На другій сесії міськради, коли відбулося голосування за новий регламент і щодо розподілу місць у постійних комісіях міськради, контури нової коаліції проявилися ясніше. ОПЗЖ голосувала проти регламенту, але його гаряче підтримала "СЛ", що не дивно – місцевий лідер партії Максим Бородін був одним з авторів нового регламенту. Те, що "Сила людей" готова ситуативно підтримувати Бойченка та "слуг", проявилося й під час голосування за новий склад комісій. Для "СЛ", яка складається в основному з екологічних активістів, було важливо отримати під контроль комісію з питань екології та охорони навколишнього середовища. В результаті її очолив особисто лідер фракції Бородін.

На чолі п'яти депутатських комісій стали представники "БВБ", у "СН" заявили, що депутат від їх партії є секретарем Маріупольської міськради, і їм цього вже досить, по одній комісії очолили представники ОПЗЖ і, як вже було сказано, "Сили людей". Депутат від "Партії Шарія" Кристина Ходаріна відмовилася очолити одну з депутатських комісій в обмін на місце в бюджетній комісії.

Скандал від ексчоловіка Поклонської

Однак при голосуваннях з принципових питань проявився один важливий момент. У фракції ОПЗЖ виявилися два "ренегата" - Валерій Онацький і Максим Ткач. Останній ще зовсім нещодавно очолював міську організацію ОПЗЖ і змушений був поступитися перед виборами партійним лідерством Володимиру Клименку - колишньому чоловікові колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталії Поклонської.

Так от, Онацький і Ткач періодично йдуть проти партійної лінії, додаючи свої голоси в скарбничку більшості. А це означає, що Бойченко при необхідності може отримати більшість і без голосів "Сили людей". Що, можливо, стане важливо при обговоренні принципових і болючих для проахметівської більшості питань екології.

До речі, депутати від ОПЗЖ, опинившись на узбіччі при розподілі владного пирога, вже на третій сесії міськради влаштували грандіозний скандал. Очолювані Клименком народні обранці прибули до сесійної зали за 30 хвилин до початку засідання і зайняли місця з табличками "Блок Вадима Бойченка". Однопартійці мера змушені були сідати на вільні місця.

З'ясувалося пізніше, що таким чином представники ОПЗЖ намагалися вибрати місце ближче до трибуни, щоб зірвати голосування за бюджет. Однак незважаючи на блокування трибуни, зламаний мікрофон і колотнечу зірвати прийняття бюджету на 2021 рік їм не вдалося. Депутати міськради давно голосують за допомогою планшетів, а влаштувати в міськраді день без інтернету опозиціонери так і не змогли. У підсумку 36 депутатів від "БВБ", "СЛ", "СН" і навіть "Партії Шарія" одностайно проголосували за ухвалення бюджету Маріуполя на 2021 рік.

Смутний об'єкт бажання ОПЗЖ

Де-факто на даний момент в стінах Маріупольської міськради сформувалася ситуативна коаліція у складі "Блоку Вадима Бойченка", "Сили людей" і "Слуги народу". На диво, спокійно ведуть себе, можливо, тільки поки, "шарійовці", від яких багато хто очікував українофобських провокацій. Поки вони активно проявили себе тільки в одному питанні, безрезультатно вимагаючи голосування за передачу в комунальну власність міської мережі газових труб.

А ось політична гіперактивність ОПЗЖ була викликана, в першу чергу, її непомірними бізнес-апетитами. За інсайдерською інформацією, "медведчуківці" вже засилали гінців до Бойченка, обіцяючи в обмін на отримання контролю над міською тепломережею тишу та благодать на нових сесіях міськради. Однак платити таку дорогу ціну за порозуміння з опозицією мер відмовився.

І як би там не було, на даний момент в одному з ключових для стабільності держави міст Донбасу сформувалася ситуативна більшість, яку з відомими застереженнями та з урахуванням місцевої специфіки цілком можна назвати проукраїнською.