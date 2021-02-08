Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе

Первые сессии новоизбранного горсовета в прифронтовом Мариуполе прошли весьма жарко, можно даже сказать скандально. Впрочем, на данный момент в одном из ключевых для стабильности государства городов Донбасса сформировалось ситуативное большинство, которое с известными оговорками и с учетом местной специфики вполне можно назвать проукраинским

Первые сессии новоизбранного горсовета в прифронтовом Мариуполе прошли весьма жарко, можно даже сказать скандально. Впрочем, на данный момент в одном из ключевых для стабильности государства городов Донбасса сформировалось ситуативное большинство, которое с известными оговорками и с учетом местной специфики вполне можно назвать проукраинским

Главными возмутителями спокойствия в полумиллионном городе оказались депутаты от фракции ОПЗЖ. Каковы же истинные мотивы скандального перформанса партии Медведчука в столице Приазовья и как сложилась реальная расстановка сил в одном из центров украинской металлургии, разбирался RegioNews.

Необычная коалиция Бойченко

По результатам выборов в горсовет Мариуполя прошли представители пяти партий. Больше всего депутатских мандатов получила политическая сила действующего мэра Вадима Бойченко под названием "Блок Вадима Бойченко" - 22 депутатских места из 54-х. Второе место - у ОПЗЖ, у которой 19 мандатов. Также прошли "Партия Шария" (5 депутатов), "Сила людей" и "Слуга народа", у каждой из которых по четыре места.

Напомним, что "Блок Вадима Бойченко" ("БВБ") — это, по сути, городская политическая ячейка металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова, который контролирует два крупнейших предприятия Мариуполя — металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь". А то, что "БВБ" и "СН" станут основой новой провластной коалиции, стало ясно еще на первой сессии горсовета, когда тайным голосованием секретарем горсовета была выбрана представитель "слуг" Ксения Сухова. Она несколько лет проработала заместителем Бойченко, а до этого трудилась менеджером на комбинатах ММК имени Ильича и "Азовсталь". Однако на двоих у "БВБ" и "СН" было только 26 мест, а нужно минимум 28. Многие предрекали, что теперь настал звездный час партии "Сила людей", которая станет обладателем так называемой "золотой акции".

На второй сессии горсовета, когда произошло голосование за новый регламент и относительно распределения мест в постоянных комиссиях горсовета, контуры новой коалиции проявились яснее. ОПЗЖ голосовала против регламента, но его горячо поддержала "СЛ", что неудивительно – местный лидер партии Максим Бородин был одним из авторов нового регламента. То, что "Сила людей" готова ситуативно поддерживать Бойченко и "слуг", проявилось и при голосовании за новый состав комиссий. Для состоящих в основном из экологических активистов "СЛ" было важно получить под своей контроль комиссию по вопросам экологии и охраны окружающей среды. В результате ее возглавил лично лидер фракции Бородин.

Во главе пяти депутатских комиссий стали представители "БВБ", в "СН" заявили, что депутат от их партии является секретарем Мариупольского горсовета, и им этого уже достаточно, по одной комиссии возглавили представители ОПЗЖ и, как уже было сказано, "Силы людей". Депутат от "Партии Шария" Кристина Ходарина отказалась возглавить одну из депутатских комиссий в обмен на место в бюджетной комиссии.

Скандал от экс-мужа Поклонской

Однако при голосованиях по принципиальным вопросам проявился один важный момент. Во фракции ОПЗЖ выявились два "ренегата" - Валерий Онацкий и Максим Ткач. Последний еще совсем недавно возглавлял городскую организацию ОПЗЖ и вынужден был уступить перед выборами партийное лидерство Владимиру Клименко - бывшему мужу бывшего "прокурора" аннексированного Крыма Натальи Поклонской.

Так вот, Онацкий и Ткач периодически идут против партийной линии, добавляя своих голоса в копилку большинства. А это значит, что Бойченко при необходимости может получить большинство и без голосов "Силы людей". Что, возможно, станет важно при обсуждении принципиальных и болезненных для проахметовского большинства вопросов экологии.

Кстати, депутаты от ОПЗЖ, оказавшись на обочине при распределении властного пирога, уже на третьей сессии горсовета устроили грандиозный скандал. Возглавляемые Клименко народные избранники прибыли в сессионный зал за 30 минут до начала заседания и заняли места с табличками "Блок Вадима Бойченко". Однопартийцы мэра вынуждены были садиться на свободные места.

Выяснилось позже, что таким образом представители ОПЗЖ пытались выбрать место ближе к трибуне, чтобы сорвать голосование за бюджет. Однако несмотря на блокирование трибуны, сломанный микрофон и потасовку сорвать принятие бюджета на 2021 год им не удалось. Депутаты горсовета давно голосует при помощи планшетов, а устроить в горсовете день без интернета оппозиционеры так и не смогли. В итоге 36 депутатов от "БВБ", "СЛ", "СН" и даже "Партии Шария" единогласно проголосовали за принятие бюджета Мариуполя на 2021 год.

Смутный объект желания ОПЗЖ

Де-факто на данный момент в стенах Мариупольского горсовета сформировалась ситуативная коалиция в составе "Блока Вадима Бойченко", "Силы людей" и "Слуги народа". На удивление, спокойно ведут себя, возможно, только пока, "шариевцы", от которых многие ожидали украинофобских провокаций. Пока они активно проявили себя только в одном вопросе, безрезультатно требуя голосования за передачу в коммунальную собственность городской сети газовых труб.

А вот политическая гиперактивность ОПЗЖ была вызвана, в первую очередь, ее непомерными бизнес-аппетитами. По инсайдерской информации, "медведчуковцы" уже засылали гонцов к Бойченко, обещая в обмен на получение контроля над городской теплосетью тишь да благодать на новых сессиях горсовета. Однако платить столь дорогую цену за взаимопонимание с оппозицией мэр отказался.

И как бы то ни было, на данный момент в одном из ключевых для стабильности государства городов Донбасса сформировалось ситуативное большинство, которое с известными оговорками и с учетом местной специфики вполне можно назвать проукраинским.