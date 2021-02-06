Генпродюсер телеканалу "112 Україна" балотуватиметься у Раду від ОПЗЖ

Довибори у Верховну Раду призначені на березень 2021 року

Довибори у Верховну Раду призначені на березень 2021 року

Фото: Артем Марчевський/Facebook

Генеральний продюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський балотуватиметься від партії "Опозиційна платформа - За життя" на проміжних виборах до Верховної Ради по округу №50 (Донецька область).

Як передає RegioNews, про це йдеться у заяві на сайті політсили.

Зазначається, що таке рішення члени ОПЗЖ ухвалили на партійному з'їзді. Кандидатуру Марчевського як "керівника молодіжного крила ОПЗЖ" делегати з'їзду підтримали одноголосно.

У коментарі виданню "Новини Донбасу" він підтвердив, що досі продовжує працювати генеральним продюсером телеканалу "112 Україна" та не бачить конфлікту інтересів у поєднанні партійної діяльності та роботи медіаменеджера.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

3 лютого у Мінкульту заявили, що проситимуть YouTube заблокувати канали NewsOne, ZIK та "112 Україна".