РФ знову вдарила по логістичному підприємству на Одещині: спалахнула пожежа
Вранці 9 листопада російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Логістичне підприємство зазнало уражень уже втретє. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання.
На території підприємства виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Попередньо, постраждалих немає. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.
Нагадаємо, вранці 9 листопада ворожий безпілотник атакував транспорт енергетиків у Сумах. Постраждали троє працівників.
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