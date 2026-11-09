Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську МВА.

У Солом'янському районі внаслідок атаки сталося загоряння на території парковки. На місці працюють відповідні служби.

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 9 листопада ворожий безпілотник атакував транспорт енергетиків у Сумах. Постраждали троє працівників.