Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара

Останнє засідання парламентської ТСК з розслідування корупції в органах ДАБІ стало яскравим прикладом того, що розслідувачі-депутати не стільки шукають корупцію в ДАБІ, скільки намагаються остаточно зупинити реформу містобудування і зберегти ДАБІ. При цьому ТСК під неформальним керівництвом Олени Шуляк і при активній підтримці міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова активно бере участь в будівельних війнах, і можна припустити, що намагається тепер сама «приймати» забудовників

Останнє засідання парламентської ТСК з розслідування корупції в органах ДАБІ стало яскравим прикладом того, що розслідувачі-депутати не стільки шукають корупцію в ДАБІ, скільки намагаються остаточно зупинити реформу містобудування і зберегти ДАБІ. При цьому ТСК під неформальним керівництвом Олени Шуляк і при активній підтримці міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова активно бере участь в будівельних війнах, і можна припустити, що намагається тепер сама «приймати» забудовників

З моменту створення ТСК минуло вже понад два місяці і за цей час парламентське розслідування корупції в архітектурно-будівельному контролі просунулася якось не дуже далеко. У всякому разі вагомих доказів корупційних злочинів в органах ДАБІ у ТСК не озвучують, що, втім, не заважає ТСК проявляти невластиву подібним комісіям активність. Останнє засідання ТСК, яке відбулося 3 грудня, виявилося особливо показовим.

Бенефіс "Інтергал-Буда"

Головною "стравою" засідання стала спроба деяких членів комісії організувати справжній бенефіс для одного з великих київських забудовників – компанії "Інтергал-Буд", яка була спеціально запрошена на засідання, щоб розповісти, як страждає від корупції в ДАБІ.

Представниця компанії до виступу на комісії підготувалася досить ретельно і зачитала довгу і красиву промову про страждання забудовника від свавілля чиновників. Мовляв, інспектори ДАБІ не видають "Інтергал-Буду" дозвільні документи під надуманими приводами, натякаючи їм на хабарі. Але особливо страждають інвестори, що вклали свої гроші в житло, і будівельна галузь в цілому, яка нібито через реформи ДАБІ практично зупинилася. При цьому ніякої хоч скільки-небудь корисної для розслідування в юридичному, а не риторичному сенсі інформації з вуст представниці забудовника не прозвучало. На пряме запитання, чи вимагають від вас хабаря, була дана дуже непевна відповідь, а на питання, чи зверталися в правоохоронні органи і зовсім зрозумілої відповіді не почули.

Загалом складалося враження, що зараз ТСК винесе черговий вердикт у стилі того, що корупційна ДАБІ в порушення закону не дає життя відповідальному забудовнику, після чого ДАБІ буде просто змушена під тиском парламентаріїв та Мінрегіону видати всі дозволи "Інтергал-Буду", але по іміджу компанії як "відповідального і сумлінного" забудовника було завдано нищівного удару. І прямо на засіданні розгорнулася практично неприхована війна за інтереси приватної компанії.

Тут варто зробити відступ, щоб описати диспозицію навколо "Інтергал-Буда" та її ролі в нинішніх розкладах на київському будівельному ринку.

Київські будівельні війни

Сама по собі "Інтергал-Буд" є асоціацією та неприбутковою організацією, під дахом якої існують кілька будівельних компаній. Президентом "Інтергалу" є народний депутат трьох скликань, колишній член Партії регіонів Володимир Зубик. Найбільш активно компанії будували під час президентства Віктора Януковича, що логічно з огляду на партійну приналежність бенефіціара. Але і до 2019 року справи у "Інтергалу" йшли вельми непогано. Однак, як пише "Українська правда", останнім часом справи у Зубика пішли не дуже, оскільки він опинився під тиском колишнього "сірого кардинала" будівельного ринку столиці Вадима Столара. І, щоб перемогти у протистоянні зі Столар Зубик нібито отримав підтримку в Офісі президента, що деяким чином підтверджується фактом передачі офісу нардепу від "Слуги народу" і куму голови ОП Андрія Єрмака - Миколі Тищенку приміщення в бізнес-центрі М8 "Інтергал-Буда". "Українська правда" писала, що переконливих доказів союзу Зубика з ОП немає, але засідання ТСК 3 грудня чітко показала правильність їх версії.

Тищенко, як відомо, нині є одним із заклятих ворогів Столара, оскільки, як неодноразово писали різні ЗМІ, брав безпосередню участь у видавлюванні Столара з місця "смотрящего" за будівництвом у Києві.

Неприємності для Столара почалися після зміни влади в країні в 2019 році, коли його почав тіснити ще ексголова ОП Андрій Богдан близький з забудовником Андрієм Вавришем. Правда атака Богдана була спрямована не тільки на Столяра, а і на столичного градоначальника Віталія Кличка. Новий глава ОП Андрій Єрмак підійшов до питання по-іншому – як подейкують, не без домовленостей з Кличком, остаточно витіснив Столара на узбіччя, замінивши його своїм кумом Миколою Тищенком, а той нібито привів "одіозних" Дениса Комарницького та Степана Черновецького наглядати за будівельним риноком столиці. Що це саме так свідчать скандальні плівки Гео Лероса. За версією деяких ЗМІ, за активністю Лероса, спрямованої проти Єрмака-Тищенко-Комарницького стоїть у тому числі і Столар.

Також на користь версії про союз Зубика з Єрмаком проти Столара говорить те, що на засіданні ТСК 3 грудня особисто був присутній Микола Тищенко, який членом ТСК не є і формально бути присутнім на засіданні не має. Але Тищенко був далеко не єдиним "стороннім" на цьому засіданні. Ще одним нардепом, який не є членом ТСК, але брав найактивнішу участь у засіданні комісії, став член фракції ОПЗЖ Анатолій Бурмич. З ним пов'язують будівельну компанію "Перстиж-кепітал", а ЗМІ називають його не тільки соратником Столара по фракції, але й одним з партнерів по будівельному бізнесу.

Шуляк-Тищенко vs Столар

Отже, як тільки представниця "Інтергал-Буда" закінчила свою зворушливу промову, на неї "накинувся" соратник Столара Бурмич, давши всім присутнім зрозуміти, що робити з великого забудовника невинну жертву корупційного монстра ДАБІ не зовсім справедливо. Бурмич нагадав, що у "Інтергалу" далеко не один будівельний об'єкт вкрай сумнівний з точки зору законності.

Найчастіше в якості прикладу порушення закону "Інтергалом" звучало будівництво на Кудряшова 8/10 житлового комплексу "CITI HUB", де "Інтергал" виступає в якості генпідрядника, а замовником будівництва виступає Національна академія внутрішніх справ. Там були побудовані багатоквартирні житлові будинки, хоча об'єкт був оформлений як "реконструкція приміщень гуртожитків". Тобто, порушення закону, як сказав Бурмич, є, як і на кількох інших об'єктах, де теж все не в порядку.

На захист компанії Зубика тут же кинувся Тищенко, почавши підвищуючи голос і дорікати в тому, що спроба розібратися з незаконними будівництвами "Інтергалу" створить в Україні другий банк "Аркада". Маніпулюючи цифрами Тищенко почав погрожувати акціями протесту 17 тисяч інвесторів "Інтергал-Буда" (ця цифра – це загальне число людей, які купили квартири на всіх об'єктах забудовника, а не по одному об'єкту, який обговорювався) і вимагати розслідувати корупцію в ДАБІ, а не дії забудовників. Тищенка тут же підтримала і член комісії Олена Шуляк.

Дебати навколо "Інтергал-Буда" тривали ще досить довго. Представниця Зубика намагалася всіх розжалобити розповідями про "сльози інвесторів", Тищенко кричав про те, як багато робочих місць створює "Інтергал", Бурмич звинувачував компанію в махінаціях і порушення закону. Всі згадували про реформу ДАБІ, яка паралізувала ринок, і про те, що краще за все буде скасувати Постанови Кабміну про ліквідацію інспекції, щоб повернути все як було раніше. У підсумку ТСК прийшла до рішення "взяти до відома" інформацію "Інтергал-Буда" і засідання закрили.

Для чого було влаштовувати весь цей цирк?

Те, що відбулося 3 грудня на засіданні ТСК, не дивлячись на всю очевидність того, що відбувається, наштовхує на досить цікаві висновки. Але перш ніж перейти до них, варто нагадати про інше засідання, на якому розглядалося звернення іншої компанії-забудовника "Сіті Стар Груп". Ця компанія з Борисполя звернулася до ТСК через Конфедерацію будівельників України Лева Парцхаладзе. Як і "Інтергал-Буд" скаржилася на свавілля ДАБІ, яка нібито неправомірно затягувала питання внесення змін у дозволи на будівництво. Як результат в ТСК похвалилися, що після оприлюднення цього питання на засіданні в ДАБІ погодили всі документи забудовнику.

Якщо об'єднати ці дві історії, то вимальовується цілком можлива "схема", за допомогою якої люди, причетні до ТСК, можуть допомагати вирішувати забудовникам їх питання з ДАБІ. І в цьому випадку ТСК цілком може бути таким собі "бек-офісом" ДАБІ.

Отже, після того, як наприкінці жовтня СБУ провела гучні обшуки у ДАБІ та інших органах, що мають відношення до будівництва, був замінений в. о. керівника ДАБІ. Замість Богдана Федоренко керувати ДАБІ стала Ірина Король. Також були замінені керівники новостворених органів, які повинні були замінити ДАБІ, що ліквідують. Після цього ситуацію в будівництві практично повністю взяв під контроль Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, про що він сам публічно заявив. Мовляв, тепер саме Мінрегіон несе всю відповідальність за реформу.

Чернишов, як стверджують ЗМІ, орієнтується на Єрмака і, відповідно його "будівельну групу" в особі Тищенко і Комарницького. У цій же команді грає і нардеп Олена Шуляк, яка незважаючи на те, що є рядовим членом ТСК, грає в комісії провідну роль. Голова ТСК Андрій Пузійчук з "Батьківщини" діє у фарватері Шуляк (більшість членів ТСК "Слуги народу"), а заступник голови Ярослав Юрчишин з "Голосу" особливого інтересу до роботи ТСК взагалі не проявляє.

Таким чином Чернишов та Шуляк цілком можуть використовувати ТСК як своєрідний "бек-офіс", через який зацікавлені будівельні компанії можуть вирішувати питання. У Мінрегіону є безпосередній адміністративний вплив на ДАБІ, а ТСК може підміняти собою з одного боку правоохоронні органи, а з іншого ЗМІ, виводячи проблеми забудовників за корумпованої ДАБІ в публічну площину і змушуючи інспекторів легалізувати сумнівні об'єкти забудовників. Приклад "Сіті Стар Груп" в цьому випадку цілком показовий. Тут, до речі, взяла участь і КБУ Парцхаладзе, до думки якого прислухається Шуляк.

Цілком можливо, що з "Інтергал-Будом" все планувалося також. Компанія Зубика скаржиться на свавілля ДАБІ, інформація потрапляє в ЗМІ, під цією завісою і тиском Мінрегіону ДАБІ легалізує об'єкти "Інтергалу". Але у справу втрутився Столар, руками Бурмича, який дещо зіпсував красиву картинку. При чому Бурмич, відразу після того, як покинув засідання, тут же почав давати інтерв'ю телеканалам Віктора Медведчука, присутнім на засіданні ТСК. І ще одна деталь – громадські діячі, які "розхитують" "Інтергал-Буд" пов'язані з екснардепом Ігорем Мірошниченком, а його в свою чергу вважають близьким до одіозних на будівельному ринку братам Горовим. А цивільна дружина Олексія Горового Тетяна Плачкова – нардеп з ОПЗЖ.

Таким чином ТСК, створена нібито щоб допомогти в розслідуванні корупції в органах ДАБК і допомогти реформувати органи держконтролю у будівництві, з великою ймовірністю перетворилася в орган з дещо іншими повноваженнями. Схоже, що через ТСК Чернишов та Шуляк з одного боку намагаються остаточно зупинити процес ліквідації ДАБІ, відновивши роботу інспекції в повному обсязі, а з іншого – розв'язувати проблеми окремих підприємців-забудовників, наближених до тих, хто тепер виконує функцію "сірих будівельних кардиналів". А про те, що дії ТСК зараз явно виходять за межі повноважень комісії, визначених законодавством, ніхто чомусь не згадує.