Міністр Чернишов свідомо зірвав реформу ДАБІ і має за це відповісти, - експерт Глеба

Реформу свідомо загальмували та зірвали, вважає експерт

Реформу свідомо загальмували та зірвали, вважає експерт

Міністр з розвитку громад і територій Олексій Чернишов був і лишається відповідальним за реформу ДАБІ, яку розпочинав президент Володимир Зеленський. Але він разом з нардепом від «Слуги народу», заступником голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Оленою Шуляк її провалив в інтересах «будівельної мафії».

Про це розповів в інтерв’ю RegioNews експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури та НТР (Національної технічної Ради, - ред.) при Мінрегіоні Віктор Глеба.

За словами Глеби, реформа містобудування з подальшою ліквідацією ДАБІ та створенням нових органів ДІМ та Держсервісбуд, які мали розділити між собою повноваження контролю, нагляду та дозвільних процедур, розпочалася з указу президента Зеленського та березневих постанов Кабміну. Але реформу свідомо загальмували та зірвали.

"Олексій Чернишов є міністром з весни. Я особисто прем’єру Денису Шмигалю писав доповідні записки і був співавтором реформи, яку поховав Чернишов. Сутність цієї реформи була в тому, щоб посилити державний нагляд і контроль. Якби Олена Шуляк (нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,- Ред.) міністр Чернишов, певна група забудовників включно з "грузинами" (Офіс простих рішень Міхеіла Саакашвілі, - Ред.) не заважали, все б запрацювало. А ця група вважає, що треба скасувати всі системні механізми нагляду і контролю", - каже Віктор Глеба.

Експерт додав, що Мінрегіон мав розробити законодавчу базу, яка підкріпила б реформу. Але жодного закону міністерством Олексія Чернишова з березня місяця і до сьогодні написано не було. Тому, за словами Глеби, Олексій Чернишов свідомо зривав президентську реформу ДАБІ й не здатен її завершити.

"Мінрегіон повинен був почати і закінчити цю реформу до вересня місяця, і подати у вересні написаний міністерством законопроєкт, який Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочка-Шуляк мав розглянути і в жовтні проголосувати на сесії. Ось, що повинен був зробити Мінрегіон. Та міністерство Чернишова не написало жодного листа і жодного законопроєкту, - каже Віктор Глеба. - Мінрегіон зробив постанови Кабміну, які суперечать діючому законодавству, і Мінрегіон повинен понести відповідальність в особі міністра за вчинення злочину – порушення статті 19 Конституції України. Мінрегіон не здатен нічого зробити. Законопроєкти, які мають врегулювати містобудівну галузь та підкріпити реформу, написані третіми особами, які не мають до Мінрегіону жодного стосунку. Мінрегіону доручили почати й закінчити реформу, а Мінрегіон нічого не зробив. Не почав і не закінчив".

Також, на думку Віктора Глеби, створена у вересні ТСК ВР з розслідування питань корупції в органах ДАБК діє з однією метою – легалізації самочинних будівництв через українське законодавство. За цим стоїть "будівельна мафія", яку "кришує" міністр Олексій Чернишов. Тому він і зірвав реформу ДАБІ.

Тимчасова слідча комісія просовує, протягує нову схему легалізації самочинних будівництв через Верховну Раду. І якщо міністр Чернишов - єдина відповідальна особа центрального органу виконавчої влади заплющує очі на корупцію і бардак в галузі – це означає, що він "в долі" і просто "кришує" будівельну мафію. І край", - розповідає Глеба.

Нагадаємо, що у березні з постанов Кабміну 218/219 розпочалася реформа ДАБІ, наслідком якої мала стати ліквідація цього органу і запуск нових органів ДІМ та Держсервісбуд у вересні цього року з ухваленням нового закону від Мінрегіону. Він мав врегулювати містобудівну галузь.

22 жовтня Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Окрім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

Васильченко звернувся з листом до президента України, Кабміну та Верховної Ради, у якому звертав їхню увагу на незаконність його усунення і те, які загрози це містить для реформи містобудування. Таке саме звернення зробив і Олексій Башкіров.