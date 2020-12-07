Битва за стройку. Почему Чернышов, Шуляк и Тищенко воюют против Столара

Последнее заседание парламентской ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК стало ярким примером того, что расследователи-депутаты не столько ищут коррупцию в ГАСК, сколько пытаются окончательно остановить реформу градостроительства и сохранить ГАСИ. При этом ВСК под неформальным руководством Елены Шуляк и при активной поддержке министра развития громад и территорий Алексея Чернышова активно участвует в строительных войнах, и можно предположить, что пытается теперь сама «принимать» застройщиков

Последнее заседание парламентской ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК стало ярким примером того, что расследователи-депутаты не столько ищут коррупцию в ГАСК, сколько пытаются окончательно остановить реформу градостроительства и сохранить ГАСИ. При этом ВСК под неформальным руководством Елены Шуляк и при активной поддержке министра развития громад и территорий Алексея Чернышова активно участвует в строительных войнах, и можно предположить, что пытается теперь сама «принимать» застройщиков

С момента создания ВСК прошло уже более двух месяцев и за это время парламентское расследование коррупции в архитектурно-строительном контроле продвинулось как-то не слишком далеко. Во всяком случае весомых доказательств коррупционных преступлений в органах ГАСК в ВСК не озвучивают, что, впрочем, не мешает ВСК проявлять неприсущую подобным комиссиям активность. Последнее заседание ВСК, которое состоялось 3 декабря, оказалось особенно показательным.

Бенефис "Интергал-Буда"

Главным "блюдом" заседания стала попытка некоторых членов комиссии организовать настоящий бенефис для одного из крупных киевских застройщиков – компании "Интергал-Буд", которая была специально приглашена на заседание, чтобы рассказать, как страдает от коррупции в ГАСИ.

Представительница компании к выступлению на комиссии подготовилась достаточно тщательно и зачитала долгую и красивую речь о страданиях застройщика от произвола чиновников. Дескать инспекторы ГАСИ не выдают "Интергал-Буду" разрешительные документы под надуманными предлогами, намекая им на взятки. Но особенно страдают инвесторы, вложившие свои деньги в жилье, и строительная отрасль в целом, которая якобы из-за реформы ГАСИ практически остановилась. При этом никакой хоть сколько-нибудь полезной для расследования в юридическом, а не риторическом смысле информации из уст представительницы застройщика не прозвучало. На прямой вопрос, требуют ли от вас взятки, был дан крайне уклончивый ответ, а на вопрос, обращались ли в правоохранительные органы и вовсе внятного ответа не последовало.

В целом складывалось впечатление, что сейчас ВСК вынесет очередной вердикт в духе того, что коррупционная ГАСИ в нарушение закона не дает жизни ответственному застройщику, после чего ГАСИ будет просто вынуждена под давлением парламентариев и Минрегиона выдать все разрешения "Интергал-Буду", но по имиджу компании как "ответственного и добросовестного" застройщика был нанесен разящий удар. И прямо на заседании развернулась практически неприкрытая война за интересы частной компании.

Здесь стоит сделать отступление, чтобы описать диспозицию вокруг "Интергал-Буда" и ее роли в нынешних раскладах на киевском строительном рынке.

Киевские строительные войны

Сама по себе "Интергал-Буд" является ассоциацией и неприбыльной организацией, под крышей которой существуют несколько строительных компаний. Президентом "Интергала" является народный депутат трех созывов, бывший член Партии регионов Владимир Зубик. Наиболее активно компании строили во время президентства Виктора Януковича, что логично, учитывая партийную принадлежность бенефициара. Но и до 2019 года дела у "Интергала" шли весьма неплохо. Однако, как пишет "Украинская правда", в последнее время дела у Зубика пошли не очень, поскольку он оказался под давлением бывшего "серого кардинала" строительного рынка столицы Вадима Столара. И, чтобы победить в противостоянии со Столаром Зубик якобы получил поддержку в Офисе президента, что некоторым образом подтверждается фактом передачи офиса нардепу от "Слуги народа" и куму главы ОП Андрея Ермака - Николаю Тищенко помещения в бизнес-центре М8 "Интергал-Буда". "Украинская правда" писала, что убедительных доказательств союза Зубика с ОП нет, но заседание ВСК 3 декабря четко показала правильность их версии.

Тищенко, как известно, ныне является одним из заклятых врагов Столара, поскольку, как неоднократно писали разные СМИ, принимал самое непосредственное участие в выдавливании Столара с места "смотрящего" за строительством в Киеве.

Неприятности для Столара начались после смены власти в стране в 2019 году, когда его начал теснить еще экс-глава ОП Андрей Богдан близкий с застройщиком Андреем Вавришем. Правда атака Богдана была направлена не только на Столара, а и на столичного градоначальника Виталия Кличко. Новый глава ОП Андрей Ермак подошел к вопросу по-другому – как поговаривают не без договоренностей с Кличко, окончательно вытеснил Столара на обочину, заменив его своим кумом Николаем Тищенко, а тот якобы привел "одиозных" Дениса Комарницкого и Степана Черновецкого курировать строительный рынок столицы. Что это именно так свидетельствуют скандальные пленки Гео Лероса. По версии некоторых СМИ, за активностью Лероса, направленной против Ермака-Тищенко-Комарницкого стоит в том числе и Столар.

Также в пользу версии о союзе Зубика с Ермаком против Столара говорит то, что на заседании ВСК 3 декабря лично присутствовал Николай Тищенко, который членом ВСК не является и формально присутствовать на заседании не должен. Но Тищенко был далеко не единственным "посторонним" на этом заседании. Еще одним нардепом, который не является членом ВСК, но принимал самое активное участие в заседании комиссии, стал член фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич. С ним связывают строительную компанию "Перстиж-кэпитал", а СМИ называют его не только соратником Столара по фракции, но и одним из партнеров по строительному бизнесу.

Шуляк-Тищенко vs Столар

Итак, как только представительница "Интергал-Буда" закончила свою трогательную речь, на нее тут же обрушился соратник Столара Бурмич, дав всем присутствующим понять, что делать из крупного застройщика невинную жертву коррупционного монстра ГАСИ не совсем справедливо. Бурмич напомнил, что у "Интергала" далеко не один строительный объект крайне сомнительный с точки зрения законности.

Чаще всего в качестве примера нарушения закона "Интергалом" звучало строительство на Кудряшова 8/10 жилищного комплекса "CITI HUB", где "Интергал" выступает в качестве генподрядчика, а заказчиком строительства выступает Национальная академия внутренних дел. Там были построены многоквартирные жилые дома, хотя объект был оформлен как "реконструкция помещений общежитий". То есть, нарушение закона, как сказал Бурмич, на лицо, как и на нескольких других объектах, где тоже все не в порядке.

В защиту компании Зубика тут же кинулся Тищенко, начав повышая голос упрекать всех в том, что попытка разобраться с незаконными строительствами "Интергала" создаст в Украине второй банк "Аркада". Манипулируя цифрами Тищенко начал грозить акциями протеста 17 тысяч инвесторов "Интергал-Буда" (эта цифра – это общее число людей, купивших квартиры на всех объектах застройщика, а не по одному объекту, который обсуждался) и требовать расследовать коррупцию в ГАСИ, а не действия застройщиков. Тищенко тут же поддержала и член комиссии Елена Шуляк.

Прения вокруг "Интергал-Буда" продолжались еще достаточно долго. Представительница Зубика пыталась всех разжалобить рассказами о "слезах инвесторов", Тищенко кричал о том, как много рабочих мест создает "Интергал", Бурмич обвинял компанию в махинациях и нарушениях закона. По ходу все вспоминали о реформе ГАСИ, которая парализовала рынок, и о том, что лучше всего будет отменить Постановления Кабмина о ликвидации инспекции, чтобы вернуть все как было раньше. В итоге ВСК пришла к решению "принять к сведению" информацию "Интергал-Буда" и заседание закрыли.

К чему было устраивать весь этот цирк?

То, что произошло 3 декабря на заседании ТСК, не смотря на всю очевидность происходящего, наталкивает на достаточно интересные выводы. Но прежде, чем перейти к ним, стоит напомнить о другом заседании, на котором рассматривалось обращение другой компании-застройщика "Сити Стар Груп". Эта компания из Борисполя обратилась в ВСК через Конфедерацию строителей Украины Льва Парцхаладзе. Как и "Интергал-Буд" жаловалась на произвол ГАСИ, которая якобы неправомерно затягивала вопросы внесения изменений в разрешения на строительство. Как результат в ВСК похвастались, что после обнародования этого вопроса на заседании в ГАСИ согласовали все документы застройщику.

Если соединить эти две истории, то вырисовывается вполне возможная "схема", при помощи которой люди, причастные к ВСК, могут помогать решать застройщикам их вопросы с ГАСИ. И в этом случае ВСК вполне может быть этаким "бэк-офисом" ГАСИ.

Итак, после того, как в конце октября СБУ провела громкие обыски в ГАСИ и других органах имеющих отношение к строительству, был заменен в.о. руководителя ГАСИ. Вместо Богдана Федоренко руководить ГАСИ стала Ирина Король. Также были заменены руководители новосозданных органов, которые должны были заменить ликвидируемую ГАСИ. После этого ситуацию в строительстве практически полностью взял под контроль Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, о чем он сам публично заявил. Дескать, теперь именно Минрегион несет всю ответственность за реформу.

Чернышов, как утверждают СМИ, ориентируется на Ермака и, соответственно его "строительную группу" в лице Тищенко и Комарницкого. В этой же команде играет и нардеп Елена Шуляк, которая несмотря на то, что является рядовым членом ВСК, играет в комиссии ведущую роль. Глава ВСК Андрей Пузийчук из "Батькивщины" действует в фарватере Шуляк (большинство членов ВСК из "Слуги народа"), а заместитель председателя Ярослав Юрчишин из "Голоса" особого интереса к работе ВСК вообще не проявляет.

Таким образом Чернышов и Шуляк вполне могут использовать ВСК как своеобразный "бэк-офис", через который заинтересованные строительные компании могут решать вопросы. У Минрегиона есть непосредственное административное влияние на ГАСИ, а ВСК может подменять собой с одной стороны правоохранительные органы, а с другой СМИ, выводя проблемы застройщиков из-за коррумпированной ГАСИ в публичную плоскость и вынуждая инспекторов легализовывать сомнительные объекты застройщиков. Пример "Сити Стар Груп" в данном случае вполне показательный. Здесь, к слову, поучаствовала и КБУ Парцхаладзе, к мнению которого прислушивается Шуляк.

Вполне возможно, что с "Интергал-Будом" все планировалось также. Компания Зубика жалуется на произвол ГАСИ, информация попадает в СМИ, под этой завесой и давлением Минрегиона ГАСИ легализует объекты "Интергала". Но в дело вмешался Столар, руками Бурмича, который несколько подпортил красивую картинку. При чем Бурмич, сразу после того, как покинул заседание, тут же начал давать интервью телеканалам Виктора Медведчука, присутствовавшим на заседании ВСК. И еще одна деталь – общественники, которые "шатают" "Интергал-Буд" связаны с экс-нардепом Игорем Мирошниченко, а его в свою очередь считают близким к одиозным на строительном рынке братьям Горовым. А гражданская жена Алексея Горового Татьяна Плачкова – нардеп из ОПЗЖ.

Таким образом ВСК, создаваемая якобы чтобы помочь расследованию коррупции в органах ДАБК и помочь реформировать органы госконтроля в строительстве, с большой вероятностью превратилась в орган с несколько иными полномочиями. Похоже, что через ВСК Чернышов и Шуляк с одной стороны пытаются окончательно остановить процесс ликвидации ГАСИ, восстановив работу инспекции в полном объеме, а с другой – решать проблемы отдельных предпринимателей-застройщиков, приближенных к тем, кто теперь выполняет функцию "серых строительных кардиналов". А о том, что действия ВСК сейчас явно выходят за границы полномочий комиссии, определенных законодательством, никто почему-то не вспоминает.