Експерт Глеба вважає Олену Шуляк "змією", яку міністр Чернишов пригрів в себе на грудях

За його словами, саме Шуляк призначать наступним міністром

За його словами, саме Шуляк призначать наступним міністром

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету містобудування Олена Шуляк уже третій рік мріє обійняти посаду Міністра розвитку громад і територій і докладає зусиль, щоб замінити на цій посаді Олексія Чернишова.

Про це в інтерв'ю "Regionews.ua" заявив експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури Віктор Глеба.

За його словами, Чернишов "не розуміє, хто в нього вороги, а хто друзі". "І він "пригрів змію в себе на волохатих грудях", і навіть не знає, коли вона вкусить. А вона вкусить, бо вона третій рік поспіль мріє обійняти пост міністра регіонального розвитку", - зазначив експерт.

Глеба також наголосив, що Чернишов, "якщо він не бачить корупцію в ДАБІ, якщо він не бачить корупцію ТСК, що два народних депутати, заручившись підтримкою ще п’ятьох, взяли й здійснили тиск на орган місцевого самоврядування в особі ДАБК міста Бориспіль і змусили реєстратора зареєструвати самочинне будівництво в місті Бориспіль по вулиці Вокзальній 2, то негідний цей міністр своєї посади".

"Якщо міністр зараз займається лише тим, що оформлює фінансові, скажімо так, "потоки", на свій фонд регіонального розвитку, щоб розпоряджатися мільярдами без дозволів… Олена Шуляк протягує будівництво без дозволів і хоче законодавчо це підкріпити. Кожна третя публікація про корупцію у "Великому будівництві", про корупцію на відмивання бюджетів, про корупцію фірми "Онур", про корупцію у Кубракова в "Укравтодорі" - це все Олена Шуляк і її зусилля по просуванню цієї корупції, щоб взагалі без нагляду і контролю здійснювалося розкрадання бюджетних коштів з "ковід-фонду", - додав Глеба.

За його словами, саме Шуляк призначать міністром, тому що "саме вона домоглася від Чернишова призначити своїх людей – точніше навіть не своїх людей, а людей Кудрявцева (Олексій Кудрявцев ексголова ДАБІ, - Ред.) на ключові посади в Мінрегіон по напрямку ДАБІ".

Це її люди відповідають зараз за всі внутрішні накази, за процеси, за роботу так званої "дозвільної комісії" ДАБІ, яка в космічних масштабах розглядає об’єкти з порушеннями державних будівельних норм і замінює собою секцію НТР", - додав експерт.