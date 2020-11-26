Посадовців Івано-Франківщини викрили на розкраданні бюджетних грошей на 70 мільйонів

Зловмисники фальсифікували тендерні процедури придбання комп’ютерної техніки для шкіл

Зловмисники фальсифікували тендерні процедури придбання комп’ютерної техніки для шкіл

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала корупційну схему заволодіння бюджетними грошима, виділеними на закупівлю навчального обладнання для дітей за програмою "Нова українська школа".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

До оборудки причетні група посадовців районних органів влади Івано-Франківщини та представники понад 10 комерційних структур, у тому числі зі столичного регіону", - повідомили оперативники.

Фігуранти налагодили механізм одержання "відкатів" на придбанні комп’ютерної техніки та інтерактивного обладнання для шкіл за штучно завищеними цінами.

Для реалізації схеми зловмисники фальсифікували тендерні процедури для створення так званих "прохідних" умов для афілійованих фірм. При цьому інших учасників торгів, які пропонували кращу продукцію за нижчою ціною, фігуранти усували з конкурсу під надуманими приводами.

Встановлено, що замовники товарів, всупереч чинному законодавству, не погоджували проєкти закупівель комп`ютерного обладнання з Міністерством цифрової трансформації.

Згідно з укладеними договорами на придбання продукції, на рахунки комерційних структур, задіяним в оборудці, було перераховано понад 70 мільйонів гривень.

Для збільшення суми "відкату" фігуранти закуповували низькоякісну техніку, яка може завдати шкоди здоров’ю дітей.

Під час обшуків у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів держбезпеки за ст. 191 Кримінального кодексу України, в окремих районних органах влади Івано-Франківської області та за адресами афілійованих комерційних структур у Києві виявлено комп‘ютерне обладнання, мобільні телефони, гроші і документальні матеріали, які підтверджують протиправні дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн.