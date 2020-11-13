Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого

На днях Кабмин согласовал назначение трех новых глав облгосадминистраций, среди которых оказалась и Одесская ОГА. Впрочем, президентский указ о политической реинкарнации Сергея Гриневецкого почему-то завис

На днях Кабмин согласовал назначение трех новых глав облгосадминистраций, среди которых оказалась и Одесская ОГА. Впрочем, президентский указ о политической реинкарнации Сергея Гриневецкого почему-то завис

До начала ноября пост руководителя Одесской области занимал 36-летний Максим Куцый. Этот киевский бизнесмен был представлен лично президентом Владимиром Зеленским год назад. Впрочем, о том, что главу ОГА вскоре будут менять, заговорили уже через несколько месяцев после назначения.

За что уволили Куцого

Самым громким скандалом Куцего, пожалуй, была история с "режимным кабинетом", когда он в ответ на неудобные вопросы журналистки устроил истерику и принялся с Нацгвардией выгонять съемочную группу 1+1 из своего кабинета. Также его с первым замом Вячеславом Овечкиным регулярно видели в курортной Аркадии — в разгар коронавируса они "показывали пример", посещая клубы "Ибица" и Park'e Residеnce, при этом за счет заведений. Куцый также взял под личный контроль ситуацию с затонувшим на пляже танкером "Делфи", но в итоге ничего не сделал.

А самый громкий промах связан с мерами по борьбе с COVID-19. В Facebook у него появился пост об открытии кислородной станции в Измаиле, где чиновник уверял, что ОГА выделила на проект 780 тыс. грн. Однако в комментариях владелец частного порта и глава областного штаба по борьбе с коронавирусом Андрей Ставницер уточнил: волонтеры и спонсоры оплатили станцию "под ключ", и никаких 780 тыс. грн Куцего там нет. Конфликт между бизнесменом и чиновником стремительно развивался. Руководитель области не смог урегулировать его сам и начал просить Киев о помощи. Решать проблему со Ставницером пришлось чуть ли не лично Зеленскому, после чего репутация Куцего на Банковой окончательно скатилась ниже плинтуса.

А низкий показатель на выборах "слуг" стал последним гвоздем для главы ОГА. В первых числах ноября президент подписал отставку Куцего "по собственному желанию", а исполнять его обязанности временно стал вышеупомянутый первый замглавы ОГА Овечкин.

Почему Гриневецкий

После такой отставки политический бомонд начал обсуждать возможные варианты на замену Куцего. Рассматривали кандидатуру главы областного штаба "Слуги народа" Григория Диденко и бизнесмена Сергея Варчука, которого связывают с Игорем Коломойским. Но наиболее вероятными фигурами были нардеп Сергей Колебошин, возглавляющий одесскую ячейку президентской партии, а также ветеран советско-украинской политики, а ныне соратник мэра Одессы Геннадия Труханова Сергей Гриневецкий. И хоть до последнего все думали, что должность получит Колебошин, на днях стало известно, что именно кандидатуру Гриневецкого согласовали в Кабмине.

Еще весной говорили, что Сергея Рафаиловича в "ЗеКоманде" рассматривали даже в качестве партийного выдвиженца в мэры, но действующий городской голова Труханов сориентировался быстрее и взял экс-главу ОГА времен Леонида Кучмы в союзники - поставил его первым номером от "Доверяй делам" в список кандидатов в Одесский облсовет с прицелом на спикерство. Теперь же назначение Гриневецкого, скорее всего, является частью новых договоренностей между Трухановым и "слугами" по итогам первого тура местных выборов.

На фото: Сергей Гриневецкий и Геннадий Труханов

Свой трудовой путь Сергей Гриневецкий начал с инженера-технолога, а с 1982-го по 1984-й год занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома комсомола, позже - первого секретаря Одесского обкома ЛКСМУ, а далее карьера подарила ему пост первого секретаря Раздельнянского райкома КПСС. В 1998 году Гриневецкий впервые стал нардепом от Народно-демократической партии – тогдашней "партии власти". В том же году он возглавил Одесскую ОГА и руководил ею до 2005 года, после чего еще полгода пробыл главой Одесского облсовета. Второй раз в Верховную Раду политик избрался в 2007 году от Блока Литвина, а в третий – в 2012-м по одесскому мажоритарному округу №134, примкнув тут же к парламентской фракции Партии регионов.

Сейчас бывшему комсомольцу 63 года, у него в собственности достаточно земель (на одном из элитных участков у моря сейчас строится ЖК), посему политик мог бы спокойно жить на пенсии. Гриневецкий действительно остается уважаемым многими человеком, с ним могли советоваться и члены правительства, и даже президент. Но теперь он решил тряхнуть стариной и вновь стать рулевым области. И, похоже, в этом ему помогли новые бенефициары мэрии, которые активно отстаивали кандидатуру одессита в Киеве.

Дождаться выборов

Летом прошлого года мэр Труханов побил горшки со своим давним компаньоном Владимиром Галантерником – миллионером, проживающим в Лондоне. Градоначальнику пришлось искать новых спонсоров и партнеров, которыми стали Борис Кауфман и Александр Грановский. Бизнесмены уже помогают Труханову с выборами, и в случае его победы 15 ноября во втором туре (а это более чем вероятно) ему придется быть благодарным своим партнерам.

Основным активом Кауфмана является компания, торгующая сигаретами ведущих брендов, и уже вскоре в Одессе ожидают установку двух сотен табачных лавок. А самым громким "отжатием" данного бизнес-тандема должен стать одесский аэропорт. В августе в Киеве руководство Государственной авиационной службы встретилось с гендиректором ООО "Международный аэропорт Одесса", которым владеют бизнесмены, и руководителем КП "Международный аэропорт Одесса". На встрече обсуждали передачу фирме сертификата эксплуатанта аэродрома, который сейчас закреплен за коммунальным предприятием. Вопрос почти решенный, и вскоре Одесса станет вторым городом в Украине, имеющим фактически частный аэропорт. Еще один частный эксплуатант аэропорта принадлежит Коломойскому в Днепре.

Кауфман и Грановский договаривались о назначении Гриневецкого с Офисом президента. Мотивация ясна: глава ОГА и мэр - в одной связке, а значит нужные вопросы решать будет еще проще. Пара бизнесменов загодя позаботилась и о снятии юридического препятствия для Гриневецкого, который подпадает под закон Украины "Об очищении власти" (люстрации). Вначале использовали ход: политик подал свою кандидатуру на должность замглавы Одесской ОГА. Отдел кадров отказал ему, но в законе были внесены поправки, согласно которым люстрация применяется к лицу только единоразово. То есть один раз отдел кадров ему уже отказал, и уже ничего не мешает Гриневецкому подать свою кандидатуру второй раз на пост главы ОГА. На этом старый-новый топ-чиновник не остановился, а успел подать иск в окружной админсуд, добиваясь отмены решения ОГА о его люстрации. И уже неофициально говорят, что судья принял нужное решение.

Впрочем, поздравлять Гриневецкого с возвращением в главный кабинет Одесской области еще рано. Уже бывали случаи, когда факт согласования кандидата правительством не означал гарантированного назначения. Возможного предшественника Куцего – Андрея Андрейчикова – летом 2019-го в Кабмине также утвердили, но после народных протестов отозвали постановление. Так что, вероятно, все окончательно должно решиться после второго тура выборов мэра Одессы.