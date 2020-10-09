ОПОРА показала українцям, як правильно заповнювати бюлетені на місцевих виборах

25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни

25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни

Фото: з відкритих джерел

Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила відео з поясненнями, як правильно заповнити бюлетень під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає RegioNews, про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

В організації зазначили, що 25 жовтня відбудуться перші місцеві вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм країни, з новим виборчим законодавством, за новою виборчою системою і з новою формою виборчих бюлетенів.

Ольга Айвазовська розповіла і показала правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня: як правильно заповнювати бюлетень, як проголосувати за партію, як писати цифри для голосування за кандидата і навіщо взагалі крім партії голосувати за кандидата", – повідомили в мережі.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.