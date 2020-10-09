У Миколаївській області хочуть провести вибори до неіснуючої сільради - ОПОРА

В одному із сіл області діє "нелегальна" виборча комісія

В одному із сіл області діє "нелегальна" виборча комісія

Фото: oporaua.org

У селі Чаусове-2 що в Первомайському районі Миколаївської області діє ТВК, утворена ще під час попередніх місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Так, "нелегальна" комісія вже зареєструвала кандидата на посаду Чаусянського сільського голови та кандидатів у депутати сільської ради. При цьому село входить до складу Первомайської міської територіальної громади.

Зазначається, що на сайті ЦВК не значиться, що така комісія взагалі існує. Тим не менш у Чаусянській сільській виборчій комісії працює 5 осіб, ще троє відмовились працювати, оскільки вважають роботу комісії незаконною.

За словами Чаусянського сільського голови Костянтина Токаря, йому не було відомо про роботу цієї комісії, про надання приміщення до нього ніхто не звертався.

Повідомляється, що з приводу діяльності "нелегальної" ТВК вже звернулися до СБУ.

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