Місцеві вибори: правоохоронці відкрили 15 нових кримінальних проваджень

Найбільшу кількість повідомлень до поліції зафіксовано у Києві

Найбільшу кількість повідомлень до поліції зафіксовано у Києві

Фото: з відкритих джерел

За фактами порушень виборчого законодавства за останню добу в Україні відкрито 15 нових кримінальних проваджень. Всього упродовж доби в поліцію надійшло 197 заяв та повідомлень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління комунікації

Національної поліції України.

Так, найбільшу кількість повідомлень зафіксовано 36 – у місті Києві, 17 – у Львівській, 16 – у Київській, по 14 – у Донецькій, Запорізькій та Полтавській, 13 – у Дніпропетровській, 10 – у Херсонській, 9 – в Одеській, по 6 – у Миколаївській, Сумській та Харківській, по 5 – у Кіровоградській та Тернопільській, по 4 – у Закарпатській та Чернігівській, по 3 – у Вінницькій, Рівненській та Черкаській, по 2 – у Волинській, Луганській, Івано-Франківській, Чернівецькій та 1 – у Хмельницькій областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3350 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Всього до ЄРДР внесено відомості щодо 249 кримінальних правопорушень: 129 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 120 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, складено 849 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що у Центральній виборчій комісії пояснили, як має відбуватись охорона приміщень виборчих комісій органами Національної поліції під час місцевих виборів.