Вибори до Чернівецької міської ради можуть не відбутися

Мешканці села Коровія, яке в результаті адмінреформи увійшло до Чернівецької ОТГ, відстоюють в суді своє право обирати депутатів сільради і сільського голову

Мешканці села Коровія, яке в результаті адмінреформи увійшло до Чернівецької ОТГ, відстоюють в суді своє право обирати депутатів сільради і сільського голову

Фото з відкритих джерел

Вибори до Чернівецької міської ради 25 жовтня можуть не відбутися через судовий позов, поданий Коровійською сільською радою щодо оскарження постанови ЦВК Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року"

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.com.

Коровійська сільська рада звернулася з позовом до суду щодо оскарження постанови Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" в частині призначення на 25 жовтня 2020 року перших виборів у Чернівецькій міській територіальні громаді, повідомили у сільраді.

На думку Коровійської сільської ради, оскаржувана постанова прийнята ЦВК з порушенням вимог Конституції України та положень Виборчого кодексу України, оскільки вона прямо порушує виборчі права членів територіальної громади села Коровія, а саме позбавляє права обирати на чергових місцевих виборах депутатів Коровійської сільської ради та Коровійського сільського голову.



Окружний адміністративний суд міста Києва 23 вересня відкрив провадження у справі та призначив судовий розгляд на 19 жовтня 2020 року.



Довідка: ухвалою Кабміну село Коровія Глибоцького району увійшло до складу майбутньої Чернівецької ОТГ. Коровія судилася з Кабміном, вимагаючи не приєднувати населений пункт до цієї громади.



Згідно з новим поділом на виборчі округи на місцевих виборах 25 жовтня, у Чернівцях буде шість виборчих округів. Село Коровія входить до територіальних меж виборчого округу №1.

Нагадаємо, у Чернівцях вже 16 людей йдуть у мери.