Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко

«Профессионалы - схемщики» - такую наиболее мягкую характеристику получили от общественности много деятелей, которые идут на выборы-2020 под руководством мэра Житомира

«Профессионалы - схемщики» - такую наиболее мягкую характеристику получили от общественности много деятелей, которые идут на выборы-2020 под руководством мэра Житомира

Партия "Пропозиция" – это не просто команда профессионалов, а люди, которые умеют и знают, как достигать результата каждый день. Под таким громким лозунгом выдвинула своих кандидатов на местные выборы житомирская областная партячейка, которую возглавляет действующий городской голова Житомира Сергей Сухомлин. Причем сделано это было подчеркнуто торжественно на любимом градоначальником стадионе "Спартак-Арена", де-факто отремонтированном за деньги житомирян, хотя его прошлогоднюю реконструкцию городская власть ставит в заслугу исключительно себе.

"Люди устали от пустой болтовни. Им нужны лидеры, которые имеют свои истории успеха, историю поражений, но они идут вперед и отвечают за свои поступки. Это главное. Поэтому у нас будет что сказать людям", – объявил присутствующим сам Сухомлин, которые выдвинули его единогласно на второй мэрский срок. Что же, собранные в его команде персонажи действительно имеют кучу собственных интересных историй, а вот по-поводу вопроса, отвечают ли они за свои поступки, можно и поспорить.

Много о чем говорит последний пример Сухомлина, когда тот, официально находясь в предвыборном отпуске, продолжает из-за банальных пиар-интересов посещать мероприятия, организованные мэрией. На что, между прочим, обратила особое внимание гражданская сеть ОПОРА, потому что такое поведение граничит с применением самого обычного админресурса. Но это – мелочи по сравнению с реально скандальной деятельностью как самого Сухомлина, так и его нынешних "пропозицийных" соратников, которых общественность мягко характеризует как "профессионалов - схемщиков".

Итак, первым номером списка "Пропозиции" в Житомирский облсовет идет Игорь Гундич - старый знакомый мэра и губернатор Житомирщины времен президентства Петра Порошенко. О нем на заборах города до сих пор можно встретить надписи с краткой характеристикой "Гуня - вор", впрочем, на заборах и не такое пишут. А вот с выделением земли для собственного аграрного предприятия и приватизацией женой Гундича Еленой Мендельсон недвижимости коммунальной собственности – дело гораздо серьезнее.

Так, в 2016 году его фермерское хозяйство "Элитне-Агро" получило от государства в аренду три участка в селе Буряки общей площадью более 150 га. И "изюминкой" этой сделки стал тот факт, что сельским головой Буряков был родной брат Гундича Александр. Однако никакого конфликта интересов компетентные органы тогда так и не нашли, как и в истории с получением его женой коммунальных офисных помещений в Житомире для нужд ее бизнеса – дальнейшей сдачи их в аренду.

Еще одна "изюминка" в списке команды Сухомлина в облсовет – Руслан Годованый. Он, будучи выпускником странного "Университета Современных Знаний" (другого высшего образования не имеет), свою карьеру сделал как универсальный партийный функционер. То был руководителем исполкома житомирской облорганизации партии "Наша Украина", дальше ветер подул в другую сторону – перебрался возглавлять исполком областной организации "Единого центра". В конце концов, оказался в "Батькивщине", что после победы Майдана в феврале 2014-го позволило ему даже стать заместителем председателя Житомирского облсовета.

Но больше всего запомнился Годованый уже как член горисполкома Житомира своим сексистским спичем. В 2019 году на одном из заседаний он пожаловался, что в мэрии стало слишком много женщин, поэтому им следует уйти домой и рожать детей. "Я вижу "гендер", "гендер", через каждое слово – "гендер". Я понимаю, что женщины видят гендер, и они уже захватили власть", - так увлекся тогда Годованый, что вызвал даже на это реакцию правозащитников, которые заявили, что такого отборного языка вражды давно уже не слышали.

Среди тех, кто сейчас пытается переизбраться вместе с житомирской "Пропозицией", есть и менее примечательные фигуры, но даже они прославились далеко за пределами своих ОТГ. Как, допустим, действующий мэр Коростышева Иван Кохан, который горожанам ранее был известен разве что начислением себе любимому ежемесячной премии к зарплате в 300% и надбавок в размере 50% должностного оклада "за выполнение особо важной работы". Однако всеукраинская слава пришла к Кохану – им заинтересовалась СБУ. И не просто заинтересовалась, а в декабре 2019 года вручила городскому голове Коростышева подозрение в растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог, на сумму свыше 800 тысяч гривен.

Однако никакого наказания ни он, ни остальные из вышеупомянутых "пропозиционщиков" не понесли. А все, наверное, потому, что все они входят в один житомирский клан, родоначальником которого во времена Порошенко считался тогдашний вице – премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Именно этот приближенный к предыдущему президенту политик активно способствовал приходу Сухомлина в мэрское кресло, а Гундича – в губернаторский кабинет. Такие же, как тот же Годований, всегда были у Зубко "на подстраховке". Кстати, когда на парламентских выборах-2012 последний выиграл мажоритарку в Житомире, то именно Годований был его доверенным лицом в округе.

Теперь же Зубко несколько дистанцировался от публичной политики и лишь поддерживает на предстоящих мэрских выборах в Житомире свою жену Людмилу, которая баллотируется от "Европейской солидарности". Поэтому на первый взгляд может показаться, что разошелся он с Сухомлиным и "пропозиционной" компанией как в море корабли и занимается исключительно участием в гонках Людмилы Зубко, чей рейтинг – всего какие-то там 4%.

Однако при более тщательном взгляде становится понятно, что любимая жена играет в этой схеме Зубко банальную роль спойлера, то есть оттягивает на себя голоса житомирян от реальных предвыборных конкурентов Сухомлина. Ну а, вдобавок, под брендом "ЕС" явно проходит в горсовет, возглавив после выборов маленькую, но гордую фракцию для непосредственного участия в будущих бюджетных дерибанах.