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29 вересня 2020, 15:39 11

Місцеві вибори: за добу зафіксовано 10 порушень виборчого процесу

29 вересня 2020, 15:39 11
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Найбільше повідомлень про порушення виявлено у Київській (39) та Чернівецькій (30) областях
Найбільше повідомлень про порушення виявлено у Київській (39) та Чернівецькій (30) областях
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 28 вересня, українські правоохоронці відкрили 10 кримінальних справ за фактами порушень виборчого законодавства. Також всього за добу в поліцію надійшло 218 повідомлень про можливі порушення закону про місцеві вибори.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 127 кримінальних справ.

66 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 167 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом", - повідомили в поліції.

Всього поліція зареєструвала 1478 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.

вибори поліція порушення Виборчий кодекс Нацполіція
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