Місцеві вибори: за добу зафіксовано 10 порушень виборчого процесу
Протягом минулої доби, 28 вересня, українські правоохоронці відкрили 10 кримінальних справ за фактами порушень виборчого законодавства. Також всього за добу в поліцію надійшло 218 повідомлень про можливі порушення закону про місцеві вибори.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 127 кримінальних справ.
66 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 167 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом", - повідомили в поліції.
Всього поліція зареєструвала 1478 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.
Раніше повідомлялося, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.