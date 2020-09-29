Місцеві вибори: за добу зафіксовано 10 порушень виборчого процесу

Найбільше повідомлень про порушення виявлено у Київській (39) та Чернівецькій (30) областях

Найбільше повідомлень про порушення виявлено у Київській (39) та Чернівецькій (30) областях

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 28 вересня, українські правоохоронці відкрили 10 кримінальних справ за фактами порушень виборчого законодавства. Також всього за добу в поліцію надійшло 218 повідомлень про можливі порушення закону про місцеві вибори.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 127 кримінальних справ.

66 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 61 – пов’язані з виборчим процесом. Також складено 167 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом", - повідомили в поліції.

Всього поліція зареєструвала 1478 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери не зверталися в Національну поліцію з проханнями про надання їм охорони.