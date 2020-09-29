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29 вересня 2020, 11:24 4

Місцеві вибори: в Одеську міськраду не зареєстрували три партії

29 вересня 2020, 11:24 4
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Політичні сили не виконали вимоги щодо гендерної квоти
Політичні сили не виконали вимоги щодо гендерної квоти
Фото: з відкритих джерел
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Списки кандидатів до Одеської міської ради від "Блоку Едуарда Гурвіца", "Української морської партії" Сергія Ківалова та "Опозиційного блоку" відмовилася реєструвати міська територіальна виборча комісія.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Думская.

Всі три партії не виконали обов'язкової і встановленої законом вимоги щодо гендерної квоти. Зокрема, в першій п'ятірці кандидатів повинні бути представники різних полів - не менше двох чоловіків або не менше двох жінок.

Наголошується, що при цьому самого Сергія Ківалова зареєстрували кандидатом у мери. Також був затверджений список "Європейської Солідарності" і кандидат у мери від ЄС Петро Обухов.

Ще комісія зареєструвала кандидатами в міські голови "клонів" - відразу чотирьох Філімонових (разом зі стравжнім їх буде п'ять), двох Зеленських і одного Саакашвілі (липового). Тезку Геннадія Труханова реєструвати відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Одеський суд відмовився знімати кандидатуру мера міста Геннадія Труханова з виборів, які відбудуться 25 жовтня.

вибори політика Одеса партія ТВК
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