Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич

Останні два десятиліття на виборах міського голови Мукачева, яке ще називають «вотчиною Балоги», було геть риторичним питання: «Хто переможе?». Але зараз ситуація дещо змінилася

Останні два десятиліття на виборах міського голови Мукачева, яке ще називають «вотчиною Балоги», було геть риторичним питання: «Хто переможе?». Але зараз ситуація дещо змінилася

У рамках децентралізації Мукачево приєднало до себе 14 сільських рад, а це - 17 сіл, що означає суттєвий приріст кількості виборців. За останніми даними Держреєстру, йдеться про понад 78 тисяч виборців, а згідно з новим законодавством про вибори, громади з понад 75 тисячами виборців матимуть вибори голів у 2 тури. Експерти прогнозують, що саме так і буде, бо навряд чи у першому турі діючий голова Андрій Балога, син відомого українського політика Віктора Балоги, набере понад 50%. Хоча, як стало відомо RegioNews, його команда дуже на це сподівається.

Стартові мукачевські розклади

Достеменна кількість кандидатів, які спробують протистояти нинішньому мерові Мукачева, ще не відома, однак те, що вони будуть – факт незаперечний. Як зазначив політолог Дмитро Тужанський, очікується цілий парад бажаючих поборотися з Балогою.

"Я прогнозую велику кількість претендентів на крісло голови Мукачівської ОТГ, і вже зараз помітно, що є кандидати, які насправді представляють одну політичну групу, хоч і йдуть від різних політичних сил. Це можна пояснити прагненням максимально розпорошити електорат і унеможливити вибори голови в один тур", - каже політолог.

Не менш важливим завданням опонентів Балоги, за словами Тужанського, буде завести у майбутню раду якомога більше своїх людей, хай навіть під прапорами різних політичних сил: "Навіть якщо не перемогти Андрія Балогу в боротьбі за мерство, то принаймні позбавити його власної більшості у майбутній міськраді - ключова інтрига виборів у Мукачеві: чи зможе хтось створити реальну конкуренцію Андрієві Балозі і чи зможе він здобути свою більшість депутатів".

Втримати свої позиції Балогам цього разу буде важко. Справа в тому, що в місті є кілька впливових груп. Так, двоюрідний брат Віктора Балоги - нардеп Василь Петьовка, з яким той побив горшки, має голос у місті. Окрім того, тримає позиції екснардеп Михайло Ланьо, який після закриття політпроєкту "Відродження" шукає нове політпристанище. Не варто скидувати з рахунку лідера обласної організації ОПЗЖ Івана Чубирка, який був основним конкурентом Андрія Балоги на виборах у 2015 році. Щоправда, в останні роки він більше співпрацює з Балогою, ніж конфліктує, тож свою кандидатуру навряд чи знову висуне. Однак важливо, на кого із кандидатів він поставить і кого підтримуватиме.

Крім того, злий жарт із Балогою-молодшим може зіграти далеко невпевнена перемога його батька на дочасних парламентських виборах у 2019 році. Балога-старший ледве втримався на "своєму" окрузі №69 з центром у Мукачеві, хоча перед виборами всі прогнозували йому переконливу перемогу.

Отже, основними претендентами на крісло мера, є, окрім чинного міського голови Балоги, якого висунула його ж політсила "Команда Андрія Балоги", ексголова Мукачівської РДА, висуванець "Слуги народу" Ілля Токар та бізнесмен, власник мережі супермаркетів в місті, кандидат від нової в області партії "Рідне Закарпаття" Андрій Лукач.

На жаль, у Мукачеві знову немає серйозних кандидатів від представників так званого патріотичного табору, як то "Європейська солідарність" чи "Голос". Цікаво, що кандидат від "Голосу", який брав участь в минулих виборах, наразі працює в міськраді радником мера Балоги.

Андрій Балога

На фото: Андрій Балога

На місцевих виборах у жовтні 2015 року за 27-річного сина багатолітнього "господаря Закарпаття" Віктора Балоги Андрія проголосували у першому турі майже 55% виборців. І це було очікувано: у "вотчині Балоги" іншого результату на той час бути не могло.

Здобувши американський диплом за фахом "бізнес-економіка", на малій батьківщині Балога-молодший спочатку займався розвитком сімейного бізнесу. Паралельно три роки був депутатом Закарпатської облради, членом бюджетної комісії, рік головував у фракції "Єдиного центру" і, зрештою, без проблем зайняв крісло мукачівського градоначальника. І хоч Андрій і переконував, що прийшов на посаду самостійно та з молодою командою, яка має бачення розвитку міста в найближчі 10-15 років, практично всі сприймали його тільки як "сина впливового батька".

Зараз, аби більш суттєво відмежуватися від впливу Балоги-старшого, Балога-молодший очолив свою політичну силу, яку, щоправда, новою можна назвати лише з великою натяжкою: "прорісши", згідно даних пошукового ресурсу Youcontrol, із партії "Єдиний центр" Віктора Балоги вона успадкувала кольори і чималу кількість членів ЄЦ. До слова, 22 липня створено і громадську організацію "Команда Андрія Балоги". Її головою та одним із співзасновників став Павло Балога – молодший син Віктора Івановича, та рідний брат чинного мера Мукачева.

Звісно, ще багато мукачівців підтримуватиме Андрія саме через прізвище, а не через ідеї та програми, однак заради об’єктивності треба сказати, що команда чинного мера має чим хвалитися і має що пропонувати виборцю. За останні роки Мукачево перетворилося в затишне європейське містечко, яке за багатьма життєвими показниками обходить Ужгород. Як неодноразово підкреслює сам Андрій Балога, "наша мета залишається незмінною: Мукачево - місто №1 в Україні".

Ілля Токар

На фото: Ілля Токар

Про підтримку кандидатури Іллі Токаря на місцевих виборах 2020 року політична партія "Слуга народу" заявила 5 вересня в Ужгороді. Мукачівці знають 52-річного Токаря ще з 1990-тих як рідного брата вбитого у 1998 році лідера ОЗУ Михайла Токаря на прізвисько "Геша". У ті ж часи Ілля Токар разом із Віктором Балогою та Михайлом Ланьо заснували скандально відому далеко за межами Закарпаття фірму "Барва".

Політичне життя цього кандидата на посаду мера Мукачева розпочалося у 2002 році, коли його обрали головою Мукачівської райради. За часів Януковича був головою Мукачівської РДА, обирався депутатом Мукачівської райради, а також депутатом Закарпатської облради від "Єдиного центру".

У 2018 році Токаря знову призначили головою Мукачівської РДА, щоправда, багато хто вважав це призначення якщо не незаконним, то дуже сумнівним. Справа в тому, що призначив нового керівника району своїм розпорядженням тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, хоча, згідно з українським законодавством, це мав би зробити президент України. Однак була знайдена юридична шпарина: спеціально під Токаря було створено окрему посаду ще одного заступника голови Мукачівської РДА, з якої він успішно перебрався в крісло в.о. керівника.

У 2019 році він написав заяву на звільнення – через парламентські вибори. Річ в тім, що за мандат нардепа в мукачівському окрузі із Віктором Балогою змагався племінник Токаря – Едгар, той самий, що добряче полоскотав нерви Балогові.

"Від пропрезидентської партії "Слуга народу" кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу №69 зареєструвався Едгар Токар, з яким я перебуваю у родинних зв’язках. З метою уникнути звинувачень у використанні адмінресурсу під час виборчої кампанії, вирішив написати заяву на звільнення з посади в. о. голови Мукачівської РДА", - пояснив тоді своє рішення Токар.

Результатом родича він може пишатися: Едгар програв Балозі-старшому лише 798 голосів. Чи стануть вибори такими ж успішними для кандидата в мери Іллі Токаря, вирішиться вже 25 жовтня.

Андрій Лукач

На фото: Андрій Лукач

Про висуванця новоствореної партії "Рідне Закарпаття", серед співзасновників якої є нардепи Роберт Горват та Василь Петьовка, інформації не так багато. Відомо, що Андрій Лукач – успішний підприємець, керівник та власник кількох підприємств, ніколи не був у політиці і не працював на державних посадах. Він, як і тисячі закарпатців, розпочинав із заробітків. Далі запустив маршрутні рейси між селами Мукачівського району, згодом відкрив будівельну фірму. У 2018 році став власником Мукачівського заводу залізобетонних виробів і конструкцій.

У Мукачеві добре знають один із його найуспішніших проєктів – мережу супермаркетів, яка потроху завойовує закарпатські міста. А почалося все (хто б міг подумати) із купівлі трьох магазинів балогівської фірми "Барва".

Поки що експерти не дають великих шансів Лукачу, зауважуючи, одначе, що Мукачево може здивувати навіть бувалих політологів та соціологів. Так чи інакше, Андрію Балозі треба перемагати в першому турі, бо другий може стати для нього, а, отже, для всього клану Балог, фатальним.