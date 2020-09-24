"Я покажу як треба": Верещук потролила Кличко в TikTok
Кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук зареєструвалася у популярній молодіжній соцмережі TikTok і одразу потролила чинного мера столиці Віталія Кличка.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на профіль Верещук в соцмережі.
У своєму першому відео Ірина Верещук в іронічній формі прокоментувала профіль TikTok Віталія Кличка.
Ех, Віталій, як же ви збираєтеся вести за собою місто, якщо ви навіть TikTok вести нормально не вмієте? Я покажу, як треба", - сказала Верещук.
Після цього на відео кандидат змінює образ, з'являючись у кадрі у своєму вже знаменитому жовтому плащі і з зеленою парасолькою.
@irynavereschuk
Привіт, Тікток! Пані-Мер тепер теж ##втренді Підписуйтесь ##рек ##київ ##панімерThe Banjo Beat, Pt. 1 - Ricky Desktop
Нагадаємо, Мері Поппінс або Шапокляк: в мережі висміяли політ Верещук з зеленою парасолькою над Києвом. Ролик з парасолькою політик покаже, якщо пройде у другий тур.
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