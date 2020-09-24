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24 вересня 2020, 12:46 38

"Я покажу як треба": Верещук потролила Кличко в TikTok

24 вересня 2020, 12:46 38
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"Пані-мер" виклала перше відео
"Пані-мер" виклала перше відео
Фото: скріншот відео
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Кандидат в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук зареєструвалася у популярній молодіжній соцмережі TikTok і одразу потролила чинного мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на профіль Верещук в соцмережі.

У своєму першому відео Ірина Верещук в іронічній формі прокоментувала профіль TikTok Віталія Кличка.

Ех, Віталій, як же ви збираєтеся вести за собою місто, якщо ви навіть TikTok вести нормально не вмієте? Я покажу, як треба", - сказала Верещук.

Після цього на відео кандидат змінює образ, з'являючись у кадрі у своєму вже знаменитому жовтому плащі і з зеленою парасолькою.

@irynavereschuk

Привіт, Тікток! Пані-Мер тепер теж ##втренді Підписуйтесь ##рек ##київ ##панімер

The Banjo Beat, Pt. 1 - Ricky Desktop

Нагадаємо, Мері Поппінс або Шапокляк: в мережі висміяли політ Верещук з зеленою парасолькою над Києвом. Ролик з парасолькою політик покаже, якщо пройде у другий тур.

Також дивіться: Пані мер або пані мем.

вибори мер інтернет Віталій Кличко техніка Ірина Верещук
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