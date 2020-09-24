Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц

Последние два десятилетия на выборах городского головы Мукачево, который еще называют «вотчиной Балоги», был совершенно риторическим вопрос: «Кто победит?». Но сейчас ситуация несколько изменилась

Последние два десятилетия на выборах городского головы Мукачево, который еще называют «вотчиной Балоги», был совершенно риторическим вопрос: «Кто победит?». Но сейчас ситуация несколько изменилась

В рамках децентрализации Мукачево присоединил к себе 14 сельских советов, а это - 17 сел, что означает существенный прирост количества избирателей. По последним данным Госреестра, речь идет о более 78 тысяч избирателей, а в связи с новым законодательством о выборах, общины с более чем 75 тысячами избирателей будут выборы глав в 2 тура. Эксперты прогнозируют, что именно так и будет, потому что вряд ли в первом туре действующий глава Андрей Балога, сын известного украинского политика Виктора Балоги, наберет более 50%. Хотя, как стало известно RegioNews, его команда очень на это надеется.

Стартовые мукачевские расклады

Точное количество кандидатов, которые попытаются противостоять нынешнему мэру Мукачево, еще не известна, однако то, что они будут – факт неоспоримый. Как отметил политолог Дмитрий Тужанский, ожидается целый парад желающих побороться с Балогой.

"Я прогнозирую большое количество претендентов на кресло председателя Мукачевской ОТГ, и уже сейчас заметно, что есть кандидаты, которые на самом деле представляют одну политическую группу, хоть и идут от разных политических сил. Это можно объяснить стремлением максимально распылить электорат и сделать невозможным выборы главы в один тур", - говорит политолог.

Не менее важной задачей оппонентов Балоги, по словам Тужанского, будет завести в будущую раду как можно больше своих людей, пусть даже под флагами разных политических сил: "Даже если не победить Андрея Балогу в борьбе за мэрство, то по крайней мере лишить его собственного большинства в будущей горсовете - ключевая интрига выборов в Мукачево: сможет ли кто нибудь создать реальную конкуренцию Андрею Балоге и сможет ли он получить свое большинство депутатов".

Удержать свои позиции Балогам в этот раз будет трудно. Дело в том, что в городе есть несколько влиятельных групп. Так, двоюродный брат Виктора Балоги - нардеп Василий Петевка, с которым тот побил горшки, имеет голос в городе. Кроме того, держит позиции екснардеп Михаил Ланьо, который после закрытия политпроекта "Видродження" ищет новое политпристанище. Не стоит сбрасывать со счетов лидера областной организации ОПЗЖ Ивана Чубирка, который был основным конкурентом Андрея Балоги на выборах в 2015 году. Правда, в последние годы он больше сотрудничает с Балогой, чем конфликтует, поэтому свою кандидатуру вряд ли снова выдвинет. Однако важно, на кого из кандидатов поставит и кого поддержит.

Кроме того, злую шутку с Балогой-младшим может сыграть далеко неуверенная победа его отца на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Балога-старший едва удержался на "своем" округе №69 с центром в Мукачево, хотя перед выборами все прогнозировали ему убедительную победу.

Итак, основными претендентами на кресло мэра, является, кроме действующего городского головы Балоги, которого выдвинула его политсила "Команда Андрея Балоги", экс-глава Мукачевской РГА, выдвиженец "Слуги народа" Илья Токарь и бизнесмен, владелец сети супермаркетов в городе, кандидат от новой в области партии "Ридне Закарпатье" Андрей Лукач.

К сожалению, в Мукачево снова нет серьезных кандидатов от представителей так называемого патриотического лагеря, как "Европейская солидарность" или "Голос". Интересно, что кандидат от "Голоса", который принимал участие в прошлых выборах, сейчас работает в горсовете советником мэра Балоги.

Андрей Балога

На фото: Андрей Балога

На местных выборах в октябре 2015 года за 27-летнего сына многолетнего "хозяина Закарпатья" Виктора Балоги Андрея проголосовали в первом туре почти 55% избирателей. И это было ожидаемо: в "вотчине Балоги" другого результата на то время быть не могло.

Получив американский диплом по специальности "бизнес-экономика", на малой родине Балога-младший сначала занимался развитием семейного бизнеса. Параллельно три года был депутатом Закарпатского облсовета, членом бюджетной комиссии, год председательствовал во фракции "Единого центра" и, в конце концов, без проблем занял кресло мукачевского градоначальника. И хоть Андрей и убеждал, что пришел на должность самостоятельно и с молодой командой, которая имеет видение развития города в ближайшие 10-15 лет, практически все воспринимали его только как "сына влиятельного отца".

Сейчас, чтобы более существенно отмежеваться от влияния Балоги-старшего, Балога-младший возглавил свою политическую силу, которую, правда, новой можно назвать лишь с большой натяжкой: "просев", согласно данным поискового ресурса Youcontrol, из партии "Единый центр" Виктора Балоги она унаследовала цвета и немалое количество членов ЕЦ. К слову, 22 июля создана и общественную организацию "Команда Андрея Балоги". Ее председателем и одним из соучредителей стал Павел Балога – младший сын Виктора Ивановича и родной брат действующего мэра Мукачево.

Конечно, еще много мукачевцев будет поддерживать Андрея именно из-за фамилии, а не за идеи и программы, однако объективности ради надо сказать, что команда действующего мэра есть чем хвастаться и есть что предлагать избирателю. За последние годы Мукачево превратилось в уютный европейский городок, который по многим жизненным показателям обходит Ужгород. Как неоднократно подчеркивает сам Андрей Балога, "наша цель остается неизменной: Мукачево - город №1 в Украине".

Илья Токарь

На фото: Илья Токарь

О поддержке кандидатуры Ильи Токаря на местных выборах 2020 года политическая партия "Слуга народа" заявила 5 сентября в Ужгороде. Мукачевцы знают 52-летнего Токаря еще с 1990-тых как родного брата убитого в 1998 году лидера ОПГ Михаила Токаря по прозвищу "Геша". В те же времена Илья Токарь вместе с Виктором Балогой и Михаилом Ланьо основали скандально известную далеко за пределами Закарпатья фирму "Барва".

Политическая жизнь этого кандидата на должность мэра Мукачево началось в 2002 году, когда его избрали председателем Мукачевского райсовета. Во времена Януковича был председателем Мукачевской РГА, избирался депутатом Мукачевского райсовета, а также депутатом Закарпатского облсовета от "Единого центра".

В 2018 году Токаря опять назначили председателем Мукачевской РГА, правда, многие считали это назначение если не незаконным, то очень сомнительным. Дело в том, что назначил нового руководителя района своим распоряжением тогдашний председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, хотя, согласно украинскому законодательству, это должен сделать президент Украины. Однако была найдена юридическая лазейка: специально под Токаря была создана отдельная должность еще одного заместителя председателя Мукачевской РГА, с которой он успешно перебрался в кресло и.о. руководителя.

В 2019 году он написал заявление на увольнение – через парламентские выборы. Дело в том, что за мандат нардепа в мукачевском округе с Виктором Балогой соревновался племянник Токаря – Эдгар, тот самый, что изрядно пощекотал нервы Балоге.

"От пропрезидентской партии "Слуга народа" кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №69 зарегистрировался Эдгар Токарь, с которым я нахожусь в родственных связях. С целью избежать обвинений в использовании админресурса во время избирательной кампании, решил написать заявление на увольнение с должности. и.о. председателя Мукачевской РГА", - объяснил тогда свое решение Токарь.

Результатом родственника он может гордиться: Эдгар проиграл Балоге-старшему лишь 798 голосов. Станут ли выборы такими же успешными для кандидата в мэры Ильи Токаря, решится уже 25 октября.

Андрей Лукач

На фото: Андрей Лукач

О выдвиженце новосозданной партии "Ридне Закарпатье", среди соучредителей которой есть нардепы Роберт Горват и Василий Петевка, информации не так много. Известно, что Андрей Лукач – успешный предприниматель, руководитель и владелец нескольких предприятий, никогда не был в политике и не работал на государственных должностях. Он, как и тысячи закарпатцев, начинал с заработков. Далее запустил маршрутные рейсы между селами Мукачевского района, впоследствии открыл строительную фирму. В 2018 году стал владельцем Мукачевского завода железобетонных изделий и конструкций.

В Мукачево хорошо знают один из его самых успешных проектов – сеть супермаркетов, которая понемногу завоевывает закарпатские города. А началось все (кто бы мог подумать) с покупки трех магазинов балоговской фирмы "Барва".

Пока эксперты не дают больших шансов Лукачу, отмечая, однако, что Мукачево может удивить даже видавших виды политологов и социологов. Так или иначе, Андрею Балоге надо побеждать в первом туре, потому что второй может стать для него, а, следовательно, для всего клана Балог, роковым.