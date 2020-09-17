Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні

Новий політичний проєкт «За майбутнє», який очолює нардеп та ексголова Волинської облради Ігор Палиця, на місцевих виборах-2020 робитиме ставку на старі перевірені кадри локальних князьків. У своїй передвиборчій кампанії партія, що має безпосереднє відношення до олігарха Ігоря Коломойського, обрала собі в опоненти «Слугу народу», іронізуючи як над брендом «зелених», так і над їхнім постулатом про доцільність вибору людей без політичного досвіду

Новий політичний проєкт «За майбутнє», який очолює нардеп та ексголова Волинської облради Ігор Палиця, на місцевих виборах-2020 робитиме ставку на старі перевірені кадри локальних князьків. У своїй передвиборчій кампанії партія, що має безпосереднє відношення до олігарха Ігоря Коломойського, обрала собі в опоненти «Слугу народу», іронізуючи як над брендом «зелених», так і над їхнім постулатом про доцільність вибору людей без політичного досвіду

Тим не менше, виборча стратегія - це чудово, однак без впізнаваних на місцевому рівні персоналій взяти достатньо мандатів на найближчих виборах буде вкрай проблематично. Тож не дивно, що серед осіб, які заявили про готовність представляти "За майбутнє" в регіонах, новачків не так багато.

RegioNews вирішив з’ясувати, хто всі ці люди, об’єднані в передвиборчий проєкт Палиці-Коломойського, та розпочав своє розслідування із Центральної України.

Кіровоградська область

На фото: Олександр Горбунов

В географічному центрі країни - на Кіровоградщині - обласну організацію партії "За майбутнє" веде за собою нардеп минулого скликання Олександр Горбунов, який у Верховній Раді грав за кольори провладного "Народного фронту". Очолюючи парламентський підкомітет з питань видатків державного бюджету, цей депутат пролобіював виділення коштів на чимало масштабних проєктів у Кропивницькому. Серед найпомітніших - реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемога", Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, а також приміщення СДЮШОР-2.

Втім, позитивний імідж Горбунова у місті дещо псують факти банального використання адміністративного ресурсу. Зокрема, свого часу на той момент нардеп успішно змінив перелік вулиць, що мали ремонтуватись за бюджетний кошт, завдяки чому до списку потрапила й дорога до його власного ресторану. Не менш цікавим був досвід самопіару на Національному мистецькому фестивалі "КропФест", який було започатковано та успішно проведено за сприяння саме Горбунова. Однак якщо перші роки це дійство вражало підготовкою та різноманіттям учасників, то в рік парламентських перегонів-2019 здивувало вже ініціативою перенесення заходів на період перед, власне, виборами та прихованою і не дуже політичною рекламою.

На фото: Олег Медяник

Наразі колишній соратник Арсенія Яценюка зареєстрований як ФОП, однак власних фірм не має. А от його мати Людмила Горбунова вказана співвласницею ТОВ "Торговий дім "Гранд-трейд" і ТОВ "Прем’єр-Агро". Компанію Олександру Горбунову в нинішній команді "За майбутнє" на Кіровоградщині, а точніше її придніпровських територіях, складе підприємець та депутат Світловодської райради Олег Медяник, який на виборах-2015 представляв Блок Петра Порошенка "Солідарність". Тепер цей світловодський бізнесмен значиться в засновниках ТОВ "Національна гвардія – українське козацтво", фермерських господарств "Корида" і "Тодоров", спільного україно-болгарського багатопрофільного ТОВ "НАК", а також ПП "Коріда-Сервіс". На дружині Оксані також числиться ТОВ "Світ-Сир". Лише за минулий рік Медяник задекларував загальний дохід родини у розмірі 16 мільйонів гривень, а ще 14,85 млн грн, $220 тис та 20 тис. євро має сімейство в якості грошових активів.

Полтавська область

На фото: Олександр Мамай

Дуже відомі громадськості особисті користуватимуться партійним брендом "За майбутнє" на виборах міських голів Полтави та Кременчука. Зокрема в обласному центрі спробувати вчергове отримати пост очільника міста спробує Олександр Мамай, роботу якого на посту мера в 2018 році депутати Полтавської міськради визнали незадовільною, припинивши його повноваження. Після такого демаршу з боку депутатського корпусу Мамай через суд пробував повернути собі посаду, однак безрезультатно. Тим не менш певні успіхи в даному напрямку все ж були – невстановлені до сьогодні особи двічі вносили зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців, вписуючи Мамая у крісло мера.

В Полтаві його знають не лише як колишнього "регіонала" із відверто українофобським поглядами, який в 2019 році встиг попрацювати довіреною особою кандидата на посаду президента Юрія Бойка, а й як знатного "гречкосія". Зокрема, за інформацією громадської мережі "ОПОРА", під час передвиборчої кампанії минулого року тодішній кандидат в нардепи Мамай влаштував для електорату розіграш 350 квитків на концерт групи "Антитіла" та 100 квитків на Олега Винника. А вже у квітні поточного року політик влаштував роздачу продуктових наборів пенсіонерам. На той момент Мамай користувався партійними прапорами "Совісті України". Крім того, що цікаво, він є родичем аграрного мультимільйонера Андрія Веревського – кузен олігарха приходиться Мамаю зятем.

На фото: Віталій Малецький

Втримати власну посаду спробує й очільник Кременчука Віталій Малецький, який з наближенням виборів встиг не лише пересваритись з місцевими журналістами, а й вляпатись у скандал з розповсюдженням власної політреклами за бюджетний кошт. А почалось все з того, що журналіст видання "Програма плюс" Олександр Курилов опублікував матеріал, в якому розкритикував чинного мера за використання адмінресурсу для самореклами та, по суті, підкупу виборців, шляхом роздачі їм продуктових наборів. Малецький на публікацію медійника відреагував надзвичайно жорстко – під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації звернувся до представників СБУ з проханням перевірити діяльність як видання, так і самого журналіста.

Ще однією маніпуляцією та підготовкою плацдарму до майбутній виборів місцеві ЗМІ називають появу газети "Кременчуцькі новини", яку безкоштовно, за рахунок бюджетних коштів, розповсюджують містом. До речі, видання є відгалуженням місцевого телеканалу "Кременчук", заснованого комунальним підприємством "Кременчуцька міська телерадіокомпанія". Слід також нагадати, що Малецький тісно пов’язаний із кременчуцьким нардепом-мажоритарником та бізнесменом Юрієм Шаповаловим, котрий зараз у Верховній Раді є членом депутатської групи "За майбутнє", а також очолює партійний полтавський обласний осередок. А Шаповалов, своєю чергою, має міцні бізнес-зв’язки із Коломойським, інтереси якого на Полтавщині зосереджені саме у Кременчуці.

Черкаська область

На фото: Анатолій Бондаренко

На Черкащині партійні боси "За майбутнє" вирішили також не вигадувати велосипед та звернутись до перевірених політиків з неоднозначним, та все ж досвідом. Відомий на всю країну демаршем проти карантинних обмежень, введених урядом, мер Черкас Анатолій Бондаренко наприкінці серпня офіційно оголосив про готовність іти на вибори спільним фронтом з партією Ігоря Палиці. І це притому що на початку липня здавалось, що очільник Черкас вже долучився до так званої "партії мерів" - "Пропозиції", лідер якої міський голова Дніпра Борис Філатов недвозначно натякав – перемовини про об’єднання зусиль ведуться і доволі успішно.

Враховуючи, що з 2010 року Бондаренко очолював обласну організацію партії "Батьківщина", варто очікувати на те, що принаймні в цьому місті конфліктів між "тимошенківцями" і "замайбутнівцями" не буде. За умови, звісно, що ті й інші виграють достатню кількість мандатів. До речі, за фактом самовільного пом’якшення карантину в Черкасах поліцією відкрите кримінальне провадження, а самого мера Бондаренка президент Володимир Зеленський називав бандитом, заявивши, що той має 19 проваджень.

На фото: Ірина Плетньова

Попри те, що загальні збори черкаської облорганізації "За майбутнє" для висування кандидатів в депутати та на посади міських голів лише очікуються, публічно заявила про намір балотуватись від згаданої політсили ще одна цікава особа. Мова йде про депутатку Уманської міськради Ірини Плетньової, яка у місті більше відома як керівниця громадської приймальні, а заодно й помічниця нардепа вже багатьох скликань поспіль Антона Яценка. Того самого хто, хто вважався "королем тендерної мафії" та перебігав із БЮТ в Партію регіонів, а зараз – як раз у депутатській групі "За майбутнє". Тепер Яценка всеукраїнські ЗМІ називають бенефіціаром схеми посередництва між оцінювачами нерухомості і Фондом держмайна, яку лише нещодавно вдалось ліквідувати. Сама ж пані Плетньова, окрім восьми років роботи помічницею нардепа-"схемщика", особливо нічим на місцевому рівні не запам’яталась.