Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата

У промисловому гіганті Дніпропетровщини - Кривому Розі - «парад» передвиборчих бордів майбутніх претендентів на мерське крісло в самому розпалі. Але поки «миготять», в основному, знайомі обличчя вихідців з Партії регіонів і так званих ставлеників Ріната Ахметова

У промисловому гіганті Дніпропетровщини - Кривому Розі - «парад» передвиборчих бордів майбутніх претендентів на мерське крісло в самому розпалі. Але поки «миготять», в основному, знайомі обличчя вихідців з Партії регіонів і так званих ставлеників Ріната Ахметова

Криворіжцям вже встигли "надокучити" свіжі рекламні щити з портретами мера-старожила Юрія Вілкула і закадичного товариша його сина Олександра, нардепа минулого скликання від "Оппоблока" Костянтина Павлова. А також куми Вілкула - лідера "Батьківщини" в Криворізькій міськраді Ольги Бабенко.

Ще влітку ймовірним кандидатом на посаду мера Кривого Рогу – "малої батьківщини" президента Володимира Зеленського - багато хто називав його друга, нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова. Він вів активну публічну діяльність тут, тоді в президентському оточенні не заперечували, що ставка може бути зроблена саме на "Юзіка". Однак серпневий візит президента на Дніпропетровщину розвіяв такі очікування - Зеленський представив кандидатом від своєї політсили керівника великого Центрального ГЗК "Метінвесту" Дмитра Шевчика.

Після такого повороту сам собою напрошувався висновок про можливі кулуарні домовленості між "ахметовськими" і "президентськими". Втім, як знати, яку роль в майбутніх політичних розкладах у Кривбасі буде відведена "Юзіку", адже літня його передагітаційна кампанія показала, що він "вхожий в місцеві кабінети", і його сприймають як свого, і аж ніяк не як "парашутиста" зі столиці.

Отже, на сьогоднішній момент у передвиборчих перегонах за посаду міського голови Кривого Рогу поки однозначного фаворита не спостерігається. Важко повірити, що штаби Вілкула, Шевчика, Павлова і Бабенко будуть координувати між собою стратегії, однак і явної боротьби компроматів, звичайно, від них чекати не варто. Але іноді життя підносить "чорний піар" і без зусиль політичних конкурентів.

4 вересня 18-річний син Дмитра Шевчика збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика. Дитина з численними травмами потрапила до лікарні, подія набула значного суспільного резонансу. Після цього Шевчик-старший намагався виправдовуватися, мовляв, дана подія буде розглянута за законом. Однак до сина кандидата вже приліпилася репутація "мажора", і можна не сумніватися, що ця історія сильно зіпсувала старт передвибірки ахметівського топменеджера. Також по Кривому Розі прокотилася нова хвиля шахтарських страйків. Так, сотні шахтарів відмовилися виходити на поверхню, вимагаючи, зокрема, від керівництва підрозділів ахметівського ДТЕК забезпечити їм гідні умови праці і підвищити зарплати до обіцяного рівня.

Що ж стосується можливих реально опозиційних кандидатів, то можна розраховувати на висунення конкурентної кандидатури від місцевого осередку "Сили людей", а також від УКРОПу. Представлена в Криворізькій міськраді шістьма депутатами "Сила людей" відстоює у судах свою репутацію, підмочену звинуваченнями у можливих зв'язках з так званими "ДНР" і "ЛНР". Такий позов подала якась ініціативна громадянка, яка не з'явилася ні на одне судове засідання. Розгляд справи дійшло вже до Верховного суду, і представники "Сили людей" підозрюють в причетності до даного процесу чинне керівництво Кривого Рогу.

Очевидно, що можливі нападки опонентів на "Силу людей" виглядають цілком обгрунтованими, враховуючи те, що у фракцію депутатів криворізької міськради від "Сили людей" входить Юрій Милобог. Тут варто згадати прогримівшу на всю країну епопею з визначенням переможця на минулих виборах мера Кривого Рогу, коли у другий тур вийшли Вілкул старший і Милобог, який виступав тоді від "Самопомочі". Боротьба тоді йшла буквально за кожен голос, і в результаті, після гучних акцій протесту і судових розглядів, Верховна Рада прийняла рішення про проведення перевиборів. Однак, домігшись свого, опозиціонери до чинної міської влади раптом заявили про заміну кандидатури Милобога на нардепа від "Самопомочі" Семена Семенченко. Результат голосування був вирішений - перемогу здобув Юрій Вілкул.

Самі собою напрошуються паралелі "зливу" виборів у березні 2016 року і тепер, на початку осені 2020-го при наявності гіпотетично "прохідного" опозиційного кандидата. Втім, розпал боротьби за крісло не за горами, і розстановка сил цілком може змінитися.

Оприлюднення списку кандидатів від "Сили людей" очікується на конференції, яка запланована на 16 вересня. А поки явного лідера перегонів за крісло мера в Кривому Розі не спостерігається. Представники так званого "ахметівського дивізіону" намагаються забрати на себе якомога більше уваги виборців, і браку ресурсів на це у них немає. Чого тільки вартий "козир" у вигляді тарифу на проїзд у комунальному електротранспорті Кривого Рогу на рівні супербюджетних 2,50 гривень. І подібних аргументів у "міцних господарників" Вілкулів може бути достатньо. До того ж чинний мер, як кажуть, отримав вплив на кістяк місцевих екс "порошенківців" після того, як одіозний нардеп-мажоритарник минулого скликання від БПП Костянтин Усов перемістився в столицю.

Ну і, нарешті, щодо Олександра Вілкула. За попередньою інформацією, він має намір штурмувати крісло голови Дніпропетровської облради, йдучи по стопах свого батька Юрія Григоровича, який очолював облраду з 2006-го по 2010 рік.