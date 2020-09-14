Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата

В промышленном гиганте Днепропетровщины - Кривом Роге - «парад» предвыборных бордов будущих претендентов на мэрское кресло в самом разгаре. Но пока «мелькают», в основном, знакомые лица выходцев из Партии регионов и так называемых ставленников Рината Ахметова

В промышленном гиганте Днепропетровщины - Кривом Роге - «парад» предвыборных бордов будущих претендентов на мэрское кресло в самом разгаре. Но пока «мелькают», в основном, знакомые лица выходцев из Партии регионов и так называемых ставленников Рината Ахметова

Криворожанам уже успели "примелькаться" свежие рекламные щиты с портретами мэра-старожила Юрия Вилкула и закадычного друга его сына Александра, нардепа прошлого созыва от "Оппоблока" Константина Павлова. А также кумы Вилкулов - лидера "Батькивщины" в Криворожском горсовете Ольги Бабенко.

Еще летом вероятным кандидатом на пост мэра Кривого Рога – "малой родины" президента Владимира Зеленского - многие называли его друга, нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова. Он вел активную публичную деятельность тут, тогда в президентском окружении не отрицали, что ставка может быть сделана именно на "Юзика". Однако августовский визит президента на Днепропетровщину развеял такие ожидания - Зеленский представил кандидатом от своей политсилы управленца крупного Центрального ГОКа "Метинвеста" Дмитрия Шевчика.

После такого поворота сам собой напрашивался вывод о возможных подковерных договоренностях между "ахметовскими" и "президентскими". Впрочем, как знать, какую роль в будущих политических раскладах в Кривбассе будет отведена "Юзику", ведь летняя его предагитационная кампания показала, что он "вхож в местные кабинеты", и его воспринимают как своего, а отнюдь не как "парашютиста" из столицы.

Итак, на сегодняшний момент в предвыборной гонке за пост городского головы Кривого Рога пока однозначного фаворита не наблюдается. С трудом можно поверить, что штабы Вилкула, Шевчика, Павлова и Бабенко будут координировать между собой стратегии, однако и явной борьбы компроматов, конечно, от них ожидать не стоит. Но иногда жизнь преподносит "черный пиар" и без усилий политических конкурентов.

4 сентября 18-летний сын Дмитрия Шевчика сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Ребенок с многочисленными травмами попал в больницу, происшествие приобрело значительный общественный резонанс. После этого Шевчик-старший пытался оправдываться, мол, данное происшествие будет рассмотрено по закону. Однако к сыну кандидата уже прилепилась репутация "мажора", и можно не сомневаться, что эта история сильно подпортила старт предвыборки ахметовского топ-менеджера. Также по Кривому Рогу прокатилась новая волна шахтерских бунтов. Так, сотни шахтеров отказались выходить на поверхность, требуя, в частности, от руководства подразделений ахметовского ДТЭК обеспечить им достойные условия труда и повысить зарплаты до обещанного уровня.

Что же касается возможных реально оппозиционных кандидатов, то можно рассчитывать на выдвижение конкурентной кандидатуры от местной ячейки "Силы людей", а также от УКРОПа. Представленная в Криворожском горсовете шестью депутатами "Сила людей" отстаивает в судах свою репутацию, подмоченную обвинениями в возможных связях с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Такой иск подала некая инициативная гражданка, которая не явилась ни на одно судебное заседание. Рассмотрение дела дошло уже до Верховного суда, и представители "Силы людей" подозревают в причастности к данному процессу действующее руководство Кривого Рога.

Очевидно, что возможные нападки оппонентов на "Силу людей" выглядят вполне обоснованными, учитывая то, что во фракцию депутатов криворожского горсовета от "Силы людей" входит Юрий Милобог. Тут стоит вспомнить прогремевшую на всю страну эпопею с определением победителя на прошлых выборах мэра Кривого Рога, когда во второй тур вышли Вилкул-старший и Милобог, выступавший тогда от "Самопомочи". Борьба тогда шла буквально за каждый голос, и в результате, после громких акций протеста и судебных разбирательств, Верховная Рада приняла решение о проведении перевыборов. Однако, добившись своего, оппозиционеры к действующей городской власти вдруг заявили о замене кандидатуры Милобога на нардепа от "Самопомочи" Семена Семенченко. Исход голосования был предрешен - победу одержал Юрий Вилкул.

Сами собой напрашиваются параллели "слива" выборов в марте 2016 года и теперь, в начале осени 2020-го при наличии гипотетически "проходного" оппозиционного кандидата. Впрочем, разгар борьбы за кресло не за горами, и расстановка сил вполне может измениться.

Оглашение списка кандидатов от "Силы людей" ожидается на конференции, которая запланирована на 16 сентября. А пока явного лидера гонки за мэрское кресло в Кривом Роге не наблюдается. Представители так называемого "ахметовского дивизиона" пытаются забрать на себя как можно больше внимания избирателей, и нехватки ресурсов на это у них нет. Чего только стоит "козырь" в виде тарифа на проезд в коммунальном электротранспорте Кривого Рога на уровне супербюджетных 2,50 гривень. И подобных аргументов у "крепких хозяйственников" Вилкулов может быть предостаточно. Вдобавок действующий мэр, как говорят, получил влияние на костяк местных экс-"порошенковцев" после того, как одиозный нардеп-мажоритарщик прошлого созыва от БПП Константин Усов переместился в столицу.

Ну и, наконец, касательно Александра Вилкула. По предварительной информации, он намерен штурмовать кресло главы Днепропетровского облсовета, идя по стопам своего отца Юрия Григорьевича, который возглавлял облсовет с 2006-го по 2010 год.