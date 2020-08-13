Аграрна партія та "За майбутнє" об`єднали виборчі штаби
Партії висунуть узгоджених кандидатів у депутати місцевих рад
Партії висунуть узгоджених кандидатів у депутати місцевих рад
Політичні сили "ЗА Майбутнє" та Аграрна партія об’єднують свої штаби для перемоги на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба партії "ЗА Майбутнє", пише RegioNews.
Як зазначається, партії висунуть узгоджених кандидатів у депутати обласних та інших місцевих рад, і на посади сільських, селищних, міських голів.
Також, згідно з Меморандумом, у структурі спільного виборчого штабу буде створено аграрне крило. Його очолить заступник голови Аграрної партії України Інна Костиря.
Мета крила – налагодити ефективну координацію між структурами партій.
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