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14 серпня 2020, 09:06 6

Мінцифри і ОПОРА випустять просвітницький мінісеріал про місцеві вибори

14 серпня 2020, 09:06 6
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Подивитися серіал можна буде безкоштовно
Подивитися серіал можна буде безкоштовно
Фото: thedigital.gov.ua
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Міністерство цифровий трансформації та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Мінціфри з ОПОРОЮ готують просвітницький міні-серіал про місцеві вибори. Для цього Мінціфри і ОПОРА підписали меморандум про співпрацю. Просвітницький міні-серіал буде відзнято в серпні – вересні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що через зміни в системі голосування такий серіал вкрай необхідний, щоб донести кожному виборцю зміни нинішньої системи.

Планується зняти 10 серій по 10 хвилин. Готовий продукт збираються презентувати у вересні.

Серіал буде в безкоштовному доступі розміщений на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Раніше повідомлялося, що якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4% виборців, які визначилися з вибором і підуть на дільниці.

вибори Мінцифри освіта виборці
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