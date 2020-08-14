Мінцифри і ОПОРА випустять просвітницький мінісеріал про місцеві вибори
Міністерство цифровий трансформації та громадянська мережа ОПОРА підписали меморандум про співпрацю у виробництві освітнього проєкту про місцеві вибори.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Мінціфри з ОПОРОЮ готують просвітницький міні-серіал про місцеві вибори. Для цього Мінціфри і ОПОРА підписали меморандум про співпрацю. Просвітницький міні-серіал буде відзнято в серпні – вересні", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що через зміни в системі голосування такий серіал вкрай необхідний, щоб донести кожному виборцю зміни нинішньої системи.
Планується зняти 10 серій по 10 хвилин. Готовий продукт збираються презентувати у вересні.
Серіал буде в безкоштовному доступі розміщений на платформі "Дія.Цифрова освіта".
Раніше повідомлялося, що якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4% виборців, які визначилися з вибором і підуть на дільниці.