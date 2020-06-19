Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського заміять на КВНщика Борзова

Під час карантину президент Зеленський заявив, що готує серйозний кадровий апгрейд. Вінниччина в числі перших повинна отримати нового керівника - економіста Скальського замінять на Сергія Борзова, у резюме якого є досить неоднозначні моменти

Під час карантину президент Зеленський заявив, що готує серйозний кадровий апгрейд. Вінниччина в числі перших повинна отримати нового керівника - економіста Скальського замінять на Сергія Борзова, у резюме якого є досить неоднозначні моменти

Кореспондент RegioNews розбирався у ймовірних причинах та очевидних наслідках такої кадрової заміни.

Владислава Скальського призначили головою Вінницької облдержадміністрації у вересні 2019 року. Тоді вінничани були не надто задоволені кадровими пертурбаціями, адже у відставку був змушений піти впливовий в регіоні Валерій Коровій, який 4 роки очолював область і мав власну "армію” прихильників. Однак згодом стало зрозуміло, що Скальський - це, по суті, той самий Коровій тільки з новою, більш сучасною "прошивкою”.

З перших днів на посаді він "підкуповував” своєю щирістю і стараннями. Намагався бути доступнішим, ближчим до людей, ніж це заведено у високопосадовців. Разом з тим, не втручався у політичні "розборки”, а зосередився на економіці - на тому, чим і має займатись виконавча влада. Скальський у минулому - топменеджер, керівник мережевого бізнесу з мільярдними капіталами. Тож він добросовісно "пропрацьовував” потенційних інвесторів, оптимізовував роздуті штати чиновників, курував проєкти капітального будівництва доріг, медзакладів, садочків, спортмайданчиків, тощо.

У червні Скальський посів другу сходинку у рейтингу губернаторів видання "Ділова столиця”. Він "реанімував” економіку регіону, яка певний час оговтувалась від наслідків минулорічної зміни влади в країні. Наростив обсяг інвестицій, вивів область в лідери за динамікою показників сільського господарства та експорту товарів і послуг. У першому кварталі 2020 року Вінниччина посіла перше місце за загальною площею прийнятих в експлуатацію нових нежитлових будівель, а також - увійшла до п'ятірки найкращих за обсягом капітальних інвестицій на душу населення.

Фото: Владислав Скальський

Очевидно, таких результатів він зміг досягти, в тому числі, завдяки досвіду здобутому в бізнесі. Скальський працював директором "Метро Вінниця”, потім переїхав до Росії, де керував дивізіонами "Південь" та "Сибір" федеральної мережі гіпермаркетів компанії "Лента". А у 2014-му – повернувся в Україну і адміністрував найбільший ТРЦ столиці Ocean Plaza. Управління великими підприємствами відрізняється від управління областю лише в одній принциповій особливості: в бізнесі всі ресурси працюють на один результат - заробляння грошей. А в держуправлінні - на їх витрачання. Або, як модно говорити у чиновників - "освоювання”. Владислав Скальський, як виходець з бізнесу, "заточений” на комерційний успіх кожного проєкта, за який він береться. Тож, є всі підстави вважати, що якби Скальський залишався на посаді, то Вінниччина, без перебільшення, була б приречена на економічний прорив.

Однак у ЗеКоманди з’явилось більш важливе завдання для голови ОДА - вибори. Їм знадобилось, щоб Скальський підготував сприятливий передвиборчий "антураж”, попрацював з адмінресурсом і забезпечив якнайбільше ЗеМандатів у місцевих радах. Як то зазвичай роблять всі ставленики президентської вертикалі в регіонах. Скальський відмовився і написав заяву "за власним бажанням”.

На початку травня, з легкої руки нардепів з Вінниччини, в інформпростір була запущена ще одна версія відставки Скальського - інцидент з виплатами медикам. Тоді колектив місцевої районної лікарні вийшов на акцію протесту. Медпрацівники були обурені тим, що їм обіцяли надбавки за роботу з коронавірусними пацієнтами, але грошей вони так і не отримали. За їх словами, за квітень на картки прийшло по 86 копійок доплати до звичайної ставки, а лікарям - по 1,68 грн. Однак це питання було не зовсім в компетенції голови ОДА, тим більше його вже врегулювали. Тож ця версія дуже швидко "згасла”.

У п’ятницю, 19 червня, у Вінниці планують представити нового голову ОДА Сергія Борзова. Він - 40-річний вінниччанин, батько трьох дітей. У Вінниці з дружиною має невеликий бізнес у сфері громадського харчування. Зокрема, їдальня "Смачний їжак”, що знаходиться в підвальному приміщенні Вінницької міської ради, належить саме Борзовим. Також новий голова Вінницької ОДА відомий своєю діяльністю в КВК: з 2006-го по 2011 рік працював директором команди "Вінницькі перці”. У 2011-му очолив команду КВН "Збірна України”. Також працював у ТОВ "Телевізійне творче об’єднання "Олександр Масляков і Компанія” (АМІК).

Фото: Сергій Борзов

Сьогодні у Вінниці щиро дивуються цій кадровій ротації, адже в управлінські здібності Сергія Борзова мало хто вірить. Натомість, у кулуарах говорять про його запальний норов та уміння добиватися свого любою ціною. Кажуть, що він напористий, рішучий та авторитарний. А також характеризують його, як людину із "залізною хваткою”.

Сергію Борзову щастить з людьми, які опиняються поряд із ним у житті. Першим і головним везінням стала його дружина Ірина. Сьогодні Ірина Борзова - народна депутатка від "Слуги народу”. Нещодавно їй доручили керувати обласним осередком президентської партії, тож не важко здогадатись, що вона на особливому рахунку у Зеленського.

Фото: Ірина Борзова

Причина такої лояльності - батько Ірини, легендарний в колі КВК-тусовки Наум Баруля, який до 2014 року був мало не "правою рукою” Олександра Маслякова - гендиректором компанії "АМіК”. Сьогодні Наум Йосипович продюсує гумористичне шоу "Ліга сміху" виробництва студії "Квартал 95" та його власної продакшн студії Drive.

Фото: Наум Баруля

Але Зеленський - не єдиний президент України, доступ до якого Борзов отримав через Барулю. На початку "нульових” завдяки родинним зв’язкам юний Борзов долучився до КВК-руху у Вінниці. А точніше - став одним з організаторів змагань веселих та кмітливих. В той же час спонсором вінницької ліги КВК був благодійний фонд Петра Порошенка. Тож Сергій Борзов мав нагоду познайомитись і попрацювати з майбутнім п’ятим президентом. Вже у 2014 році Борзов став одним з керівників виборчого штабу Порошенка. А влітку 2015-го Порошенко призначив "КВКашника” Борзова на посаду заступника керівника Державного управління справами.

Фото: Петро Порошенко і Сергій Борзов

На цій посаді Сергій Борзов скористався своєю "хваткою” і вже у грудні 2015 року став власником квартири у 190 квадратних метрів на Печерську, тим самим встановивши своєрідний рекорд - кажуть, що ще нікому з посадовців ДУСі не вдавалось так швидко "заробити” елітне житло.

"ДП "Укржитлосервіс", підвідомче Державному управлінню справами видало свідоцтво на право власності своєму керівнику та всій його родині на квартиру в багатоповерхівці на бульварі Лесі Українки в Києві. Комерційна вартість дарунку ДУСі 2-2,5 тис дол США за квадрат. В цілому – понад 10 млн грн… В квартиру вписали не лише голову ДУСі з дружиною, а й додали 4 родичів. Це дозволило збільшити площу отриманого житла”, - йдеться у розслідуванні Бігус.інфо.

Влітку 2016 року Порошенко звільняє Борзова з ДУСі, а Національне антикорупційне бюро порушує кримінальне провадження "за фактом передачі квартири у центрі столиці службовими особами Державного управління справами у приватну власність екс-виконуючому обов’язки керівника ДУС Сергію Борзову”.

У 2019 році влада змінилась, але на той момент у Наума Барулі вже був спільний бізнес із студією "Квартал 95”, тож оскандалений Борзов знову очолив ДУСю. Цього разу, на посаду його призначив президент Володимир Зеленський.

Фото: Наум Баруля і Ірина Борзова

Тож функція Сергія Борзова на Вінниччині очевидна. Залишається єдине питання - навіщо Зеленському був весь цей фарс з призначенням Скальського. Тут дві версії: або в ЗеКоманді все-таки розраховували, що вони змусять його займатись виборами, або просто побоялись довіряти Борзову область наприкінці року, коли треба, щонайменше, прийняти бюджет, а в ідеалі - навесні провести посівну. А вже після того, як Скальський стабілізував ситуацію, пріоритети змістились у бік виборів.