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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 12:44 22

У "Слузі народу" розповіли, хто очолить Львівську обласну організацію партії

16 червня 2020, 12:44 22
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Фото: скріншот відео
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Львівську обласну організацію партії "Слуги народу" очолить голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Про це в ефірі телеканалу "Перший Західний” повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

За її словами, рішення про призначення Козицького головою Львівської обласної організації прийняла вища рада партії.

Уже було рішення вищої ради партії, що довірять очолити організацію партії голові ОДА Максимові Козицькому. Але офіційно про це рішення, зі всіма прізвищами і планами, буде повідомлено трохи пізніше", - сказала Кравчук.

Вона додала, що Козицький попросив деякий час перед офіційним оголошенням через складну ситуацію з коронавірусом у Львівській області.

Він би хотів зробити презентацію, презентувати команду, але трошки відтермінувати”, – заявила Кравчук.

За її словами, нардеп Ростислав Тістик увійде у раду обласної організації партії "Слуга народу" на Львівщині, а також нардепи Орест Саламаха, Юрій Камельчук і Святослав Юраш.

Нагадаємо, "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад вже в 18 областях та місті Кривий Ріг.

Слуга народа Львівщина ОДА Максим Козицький
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