Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменят на КВНщика Борзова

Во время карантина президент Зеленский заявил, что готовит серьезный кадровый апгрейд. Винницкая область в числе первых должна получить нового руководителя - экономиста Скальского заменят на Сергея Борзова, в резюме которого есть достаточно неоднозначные моменты

Во время карантина президент Зеленский заявил, что готовит серьезный кадровый апгрейд. Винницкая область в числе первых должна получить нового руководителя - экономиста Скальского заменят на Сергея Борзова, в резюме которого есть достаточно неоднозначные моменты

Корреспондент RegioNews разбирался в вероятных причинах и очевидных последствиях такой кадровой замены.

Владислава Скальского назначили председателем Винницкой облгосадминистрации в сентябре 2019 года. Тогда жители города были не слишком довольны кадровыми пертурбациями, ведь в отставку был вынужден уйти влиятельный в регионе Валерий Коровий, который 4 года возглавлял область и имел собственную "армию” поклонников. Однако впоследствии стало понятно, что Скальский - это, по сути, тот же Коровий только с новой, более современной "прошивкой”.

С первых дней на посту он "подкупил” своей искренностью и стараниями. Пытался быть доступнее, ближе к людям, чем это принято у чиновников. Вместе с тем, не вмешивался в политические "разборки”, а сосредоточился на экономике - на том, чем и должна заниматься исполнительная власть. Скальский в прошлом - топменеджер, руководитель сетевого бизнеса с миллиардными капиталами. Поэтому он добросовестно "проработал” потенциальных инвесторов, оптимизировал раздутые штаты чиновников, курировал проекты капитального строительства дорог, медучреждений, садиков, спортплощадок, и т.п.

В июне Скальский занял вторую строчку в рейтинге губернаторов издания "Деловая столица”. Он "реанимировал” экономику региона, которая некоторое время приходила в себя от последствий прошлогодней смены власти в стране. Нарастил объем инвестиций, вывел область в лидеры по динамике показателей сельского хозяйства и экспорта товаров и услуг. В первом квартале 2020 года Винницкая область заняла первое место по общей площади принятых в эксплуатацию новых нежилых зданий, а также вошла в пятерку лучших по объему капитальных инвестиций на душу населения.

Фото: Владислав Скальский

Очевидно, таких результатов он смог достичь, в том числе, благодаря опыту полученному в бизнесе. Скальский работал директором "Метро Винница”, затем переехал в Россию, где руководил дивизионами "Юг" и "Сибирь" федеральной сети гипермаркетов компании "Лента". А в 2014-м – вернулся в Украину и администрировал крупнейший ТРЦ столицы Ocean Plaza. Управление крупными предприятиями отличается от управления областью только в одной принципиальной особенности: в бизнесе все ресурсы работают на один результат - зарабатывания денег. А в госуправлении - на их расходование. Или, как модно говорить у чиновников - "освоение”. Владислав Скальский, как выходец из бизнеса, "заточенный” на коммерческий успех каждого проекта, за который он берется. Поэтому, есть все основания полагать, что если бы Скальский оставался на посту, то Винниччина, без преувеличения, была бы обречена на экономический прорыв.

Однако в ЗеКоманеи появилось более важное задание для председателя ОГА - выборы. Им понадобилось, чтобы Скальский подготовил благоприятный предвыборный "антураж”, поработал с админресурсом и обеспечил больше ЗеМандаоів в местных советах. Как то обычно делают все ставленники президентской вертикали в регионах. Скальский отказался и написал заявление "по собственному желанию”.

В начале мая, с легкой руки нардепов из Винницкой области, в информпространство была запущена еще одна версия отставки Скальского - инцидент с выплатами медикам. Тогда коллектив местной районной больницы вышел на акцию протеста. Медработники были возмущены тем, что им обещали надбавки за работу с коронавірусними пациентами, но денег они так и не получили. По их словам, за апрель на карточки пришло по 86 копеек доплаты до обычной ставки, а врачам - по 1,68 грн. Однако этот вопрос был не совсем в компетенции главы ОГА, тем более его уже урегулировали. Поэтому эта версия очень быстро "погасла”.

В пятницу, 19 июня, в Виннице планируют представить нового председателя ОГА Сергея Борзова. Он - 40-летний винниччанин, отец троих детей. В Виннице с женой имеет небольшой бизнес в сфере общественного питания. В частности, столовая "Вкусный ежик”, что находится в подвальном помещении Винницкого городского совета, принадлежит именно Борзовым. Также новый глава Винницкой ОГА известен своей деятельностью в КВН с 2006-го по 2011 год работал директором команды "Винницкие перцы”. В 2011-м возглавил команду КВН "Сборная Украины”. Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания” (АМИК).

Фото: Сергей Борзов

Сегодня в Виннице искренне удивляются этой кадровой ротации, ведь в управленческие способности Сергея Борзова мало кто верит. Зато в кулуарах говорят о его вспыльчивом нраве и умение добиваться своего любой ценой. Говорят, что он напористый, решительный и авторитарный. А также характеризуют его, как человека с "железной хваткой”.

Сергею Борзову везет с людьми, которые оказываются рядом с ним в жизни. Первым и главным везением стала его жена Ирина. Сегодня Ирина Борзова - народная депутатка от "Слуги народа”. Недавно ей поручили руководить областным центром президентской партии, поэтому не трудно догадаться, что она на особом счету у Зеленского.

Фото: Ирина Борзова

Причина такой лояльности - отец Ирины, легендарный в кругу КВН-тусовки Наум Баруля, который до 2014 года был чуть ли не "правой рукой” Александра Маслякова - гендиректором компании "Амик”. Сегодня Наум Иосифович продюсирует юмористическое шоу "Лига смеха" производства студии "Квартал 95" и его собственной продакшн студии Drive.

Фото: Наум Баруля

Но Зеленский - не единственный президент Украины, доступ к которому Борзов получил через Барулю. В начале "нулевых” благодаря родственным связям юный Борзов приобщился к КВН-движению в Виннице. А точнее - стал одним из организаторов соревнований веселых и находчивых. В то же время спонсором винницкой лиги КВН был благотворительный фонд Петра Порошенко. Поэтому Сергей Борзов имел возможность познакомиться и поработать с будущим пятым президентом. Уже в 2014 году Борзов стал одним из руководителей избирательного штаба Порошенко. А летом 2015-го Порошенко назначил "КВНщика” Борзова на должность заместителя руководителя Государственного управления делами.

Фото: Петр Порошенко и Сергей Борзов

На этой должности Сергей Борзов воспользовался своей "хваткой” и уже в декабре 2015 года стал собственником квартиры в 190 квадратных метров на Печерске, тем самым установив своеобразный рекорд - говорят, что еще никому из чиновников Духе не удавалось так быстро "заработать” элитное жилье.

"ДП "Укржитлосервис", подведомственное Государственному управлению делами выдало свидетельство на право собственности своему руководителю и всей его семье на квартиру в многоэтажке на бульваре Леси Украинки в Киеве. Коммерческая стоимость подарка ГУД 2-2,5 тыс долл США за квадрат. В целом – более 10 млн грн... В квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и прибавили 4 родственников. Это позволило увеличить площадь полученного жилья”, - говорится в расследовании. Бігус.інфо.

Летом 2016 года Порошенко освобождает Борзова из ГУД, а Национальное антикоррупционное бюро нарушает уголовное производство "по факту передачи квартиры в центре столицы служебными лицами Государственного управления делами в частную собственность экс-исполняющему обязанности руководителя ГУД Сергею Борзову”.

В 2019 году власть поменялась, но на тот момент у Наума Барули уже был совместный бизнес со студией "Квартал 95”, поэтому оскандаленый Борзов снова возглавил ГУД. На этот раз, на должность его назначил президент Владимир Зеленский.

Фото: Наум Баруля и Ирина Борзова

Поэтому функция Сергея Борзова на Винниччине очевидна. Остается единственный вопрос - зачем Зеленскому был весь этот фарс с назначением Скальского. Тут две версии: или в ЗеКоманде все-таки рассчитывали, что они заставят его заниматься выборами, или просто побоялись доверять Борзову область в конце года, когда надо, по меньшей мере, принять бюджет, а в идеале - весной провести посевную. А уже после того, как Скальский стабилизировал ситуацию, приоритеты сместились в сторону выборов.