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15 червня 2020, 20:48 4

"Слуги народу" відзвітують про свою роботу 21 липня

15 червня 2020, 20:48 4
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Публічно звітуватиме як кожний нардеп окремо, так і фракція в цілому
Публічно звітуватиме як кожний нардеп окремо, так і фракція в цілому
Фото: mind.ua
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Народні депутати і фракція "Слуга народу" представлять річний звіт про свою діяльність 21 липня, рівно через рік після виборів до Верховної Ради.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми зробимо публічний звіт і кожного депутата, і загалом як фракція у липні, 21 липня, коли буде рівно рік від виборів (позачергових виборів депутатів Верховної Ради – ред.)", - сказала Кравчук журналістам під час засідання фракції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером.

Слуга народа нардепи Верховна Рада робота звіт фракція
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