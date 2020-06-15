"Слуги народу" відзвітують про свою роботу 21 липня

Публічно звітуватиме як кожний нардеп окремо, так і фракція в цілому

Публічно звітуватиме як кожний нардеп окремо, так і фракція в цілому

Фото: mind.ua

Народні депутати і фракція "Слуга народу" представлять річний звіт про свою діяльність 21 липня, рівно через рік після виборів до Верховної Ради.

Про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна. Ми зробимо публічний звіт і кожного депутата, і загалом як фракція у липні, 21 липня, коли буде рівно рік від виборів (позачергових виборів депутатів Верховної Ради – ред.)", - сказала Кравчук журналістам під час засідання фракції. Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кожен другий нардеп від "Слуги народу" є мільйонером.

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