Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець

За місяць перебування на посаді голови Закарпатської ОДА Олексій Петров включив неабиякий турборежим. У прискореному темпі він знайомиться із проблемами області, відвідує райони, проводить зустрічі, налагоджує зв'язки з місцевою політичною та бізнесовою елітою, «світиться» в інформаційному просторі

За місяць перебування на посаді голови Закарпатської ОДА Олексій Петров включив неабиякий турборежим. У прискореному темпі він знайомиться із проблемами області, відвідує райони, проводить зустрічі, налагоджує зв'язки з місцевою політичною та бізнесовою елітою, «світиться» в інформаційному просторі

Петров почав називати себе закарпатцем, хоча ця "фішка" не є його ексклюзивом: колишній очільник Закарпаття Геннадій Москаль свого часу не тільки стверджував, що став місцевим, але й лаявся по-закарпатськи, носив гуцульську "клибаню" (чоловічий головний убір прим. ред.) і доїв овець.

Мабуть, старання Петрова закарпатці оцінять, але своїм навряд чи назвуть. Тим не менш, йому необхідно продемонструвати чесність намірів і спроможність своєї команди. Треба перетягнути на свій бік авторитетних людей, аби відродити в закарпатців довіру до партії влади. Бренд і авторитет "Слуги народу", які гучно виграли у регіоні на президентських перегонах, зовсім не виправдали сподівання на парламентських виборах і виборах в ОТГ у 2019 році. Добряче вони "провисають" і перед місцевими виборами у жовтні.

А в тому, що до Закарпаття у Києві буде неабияка увага, сумніватися не доводиться. Два візити Зеленського до регіону менш ніж за місяць - яскравий маркер, щоправда не дуже позитивний для самого президента. Так, після візиту 9 травня він анонсував в області програму "Велике будівництво", яку ексзаступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас розніс дощенту у Facebook. Галас зазначив, що 11 із 17 об’єктів так званого "Великого будівництва" Зеленського вкрадені з передвиборчої програми попереднього президента.

Велике викриття "Великого будівництва" отримало чимало коментарів в соцмережах. Здебільшого, обурення - мовляв, президент навіть не підозрює, у що перетворюють його "амбітну" програму на місцях, крадучи об’єкти "від попередників" і подаючи ремонти спортзалів та дитсадків як "Велике будівництво". "Це просто ще один доказ того, що навіть через рік після виборів Зеленський не розбирається в справах і стає заручником підлеглих, котрі, щоб вислужитися, підсовують йому жирну свиню і виставляють на всю Україну звичайним обманщиком", - резюмує Галас.

Незважаючи на обурення, ідею "Великого будівництва" новий голова ОДА підхопив і піарить за будь-якої можливості. Чи додасть це йому, а, відповідно, і президенту симпатиків на Закарпатті? Восени порахуємо.

Кадри вирішують усе

Для команди Зеленського на Закарпатті цей лозунг актуальний зараз як ніколи. Президентська партія продемонструвала провальні результати на виборах до парламенту – "слуги" перемогли лише на одному окрузі із шести. А також зазнала феєричного фіаско на грудневих, 2019 року, виборах в ОТГ - тоді результат президентської партії виявився ледь не найгіршим в усій Україні, кандидати від ЗеКоманди перемогли лише у двох закарпатських громадах з дев’яти, лише 46 депутатів пройшли до рад об'єднаних громад – це 19% від загальної кількості. Це змусило "слуг" відкласти вбік нахабну самовпевненість, зняти німб непереможних і добряче, але швидко, подумати, як діяти далі.

Найперше, взялися за "покарання" тих, на кого покладали надії. "Смотрящего" від СН, закарпатського нардепа Ігоря Кривошеєва, який очолював виборчий штаб партії влади, замінили на його київського колегу Юрія Арістова. Він очолює комітет із питань бюджету у ВР і добре знається на управлінні.

Позбувся посади голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Офіційно – через відсутність позитивних результатів в соціально-економічному розвитку області. Однак в кулуарах кажуть, що через провальні результати на виборах.

Дещо затягнутий пошук нового керманича Закарпаття пішов не на користь партії влади, бо почали зміцнювати позиції місцеві групи впливу, активно заповнюючи ще порожні прогалини в політичному житті. Наприклад, ситуацією активно користується ОПЗЖ. Наразі ексчлени колись "правлячої" на Закарпатті СДПУ(О) відновлюють зв’язки, розбудовують вже нову організацію, залучаючи до "боротьби" не тільки старожилів , але і чимало молоді.

Призначення на посаду голови ОДА силовика Олексія Петрова вселило у ЗеКоманду надію на те, що вона зможе якщо не переломити, то дещо виправити ситуацію до жовтневих виборів. І Петров, звісно, почав із підбора кадрів. Наразі він "чистить" ОДА, почав із заступників. На сьогодні достеменно відомо, що поруч із ним не буде Ольги Травіної та Олексія Гетманенка, яких вважають людьми близькими до Балоги. Нових заступників очільник області підбирає не з місцевих. Так, стало відомо, що вже погоджена кандидатура Віталія Цвігуна, який посідав керівну посаду в "Укрзалізниці", а після цього був директором дивізіону спецекспортерів в "Укроборонпромі". Він подав декларацію як кандидат на посаду заступника голови Закарпатської ОДА.

Далі, безумовно, візьмуться за керівників департаментів ОДА та голів РДА. За "чисткою" уважно спостерігатимуть закарпатці, бо за будь-якого губернатора їм найбільше цікаво, які стосунки новий господар "білого дому" вибудує з Віктором Балогою, якого, хоча далеко не завжди обґрунтовано і слушно, але таки називають "господарем" Закарпаття.

Де тонко, там і рветься

Про своє ставлення до Балоги, як і до інших головних гравців на політичній мапі Закарпаття, Петров заявив в одному з інтерв’ю: "Я політик без досвіду, тому раніше з ними не перетинався, офіційних зустрічей у якості голови ОДА також іще не мав. Але з їхнім баченням розвитку області я, звісно, рахуюсь, тому що їх обирала громада, а одна з моїх задач — це захист інтересів цієї громади. Щодо напружених стосунків, то про це поки що говорити рано — адже дуже мало часу пройшло".

Про які такі напружені стосунки йдеться, Петров не натякнув. Однак за той невеликий час, що пройшов, він уже встиг натякнути тому ж Балозі, що "жартувати" ні з ким не збирається.

На початку травня Петров доручив провести перевірку законності рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міськради, головою якої є син Балоги - Андрій, про передчасну відміну заходів запобігання COVID-19. Прокуратура за цим фактом зареєструвала кримінальне провадження про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Протягом дня, 4 травня, поліцейські проводили у Мукачеві профілактично-роз’яснювальну роботу із підприємцями, повідомляли про відповідальність за порушення карантину.

А вже 6 травня Закарпатська ОДА звернулася до суду із позовом до Мукачівської міськрад та вимогою визнати рішення про послаблення карантину протиправними. Зрозуміло, що всі ці дії - такий собі попереджувальний постріл. Чи зрозумів його Віктор Балога, скоро дізнаємось.

Шанс залишити Балогу без мандату і мерського крісла

Поки це - з області фантастики. Та Петров таки має шанс залишитися в історії Закрапаття як губернатор, через якого Балога позбувся не тільки мандату народного депутата, але і Мукачева. В цьому випадку не важливо, що міським головою є не він, а його син.

На парламентських перегонах 2019 року Віктор Балога на виборчому окрузі з центром у Мукачеві з відривом в 798 голосів переміг молодого "слугу" Едгара Токара. Останній категорично не погодився з результатом голосування, заявив про фальсифікацію виборів у окрузі й через суд намагався скасувати результати. Однак суди усіх інстанцій він програв. Разом з тим за заявою Токара поліція провела розслідування, яке з’ясувало, що члени кількох дільнично-виборчих комісій (ДВК), ймовірно, неправомірно використали бюлетені, виписавши в них імена людей, які фізично не могли прийти на вибори, бо перебували за межами країни. Восени 2019 року 13 членам різних ДВК оголосили підозру. За інформацією обласної прокуратури, станом на сьогодні 9 обвинувачених членів ДВК 69 одномандатного виборчого округу визнали свою вину в інкримінованих злочинах. Тому, навіть якщо Балогу не позбавлять мандату, Петров з цієї ситуації може мати добрий зиск, за умови, якщо Едгар Токар переможе на виборах Мукачівського міського голови. В умовах рівної конкуренції, звісно. Про це, окрім іншого, губернатор, безумовно, мав розмову з Токарем під час своєї поїздки гірськими районами, в якій його супроводжував саме потенційний мер Мукачева.

Силовик так силовик: Злочинцям тут не місце

Про політичні та економічні перемоги Петрова говорити ще надто рано. Втім, як і про досягнення в боротьбі з контрабандою і корупцією в області. Як ми вже писали, силовика призначили закарпатцям не просто так: в області завжди "гарячою" є саме ця тема. І хоч голова ОДА – не та посада, займаючи яку силовик може сподіватися на успіх, бо подоланням корупції та контрабанди повинні займатися правоохоронці, Петров за кожної слушної нагоди підкреслює, що цю боротьбу вважає чи не першочерговим своїм завданням.

Протягом кількох тижнів на Закарпатті сталося чимало "гучних" затримань, подекуди - і по кілька на добу. Силовики наввипередки повідомляли про затримання підозрюваних у резонансних злочинах: це і чиновник ОДА, і директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради, і голова обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, і службові особи держпідприємств "Хустське лісодослідницьке господарство", "Брустурянське лісомисливське господарство" та Ужанського національного природного парку. Вражає, та самих закарпатців затриманнями та підозрами не здивуєш. Куди більший вплив на них матиме хоч б одна завершена справа в суді.

Всі вищезгадані затримання активно коментують у соцмережах, і навіть новоспечене керівництво області реагує на них у стилі "злочинцям тут не місце". Щоправда, з одним коментарем стався казус. Затримання кримінального авторитету на прізвисько "Дід", який встановлював "контроль" у регіоні, набуло такого розголосу, що від коментарів не утримався і новопризначений голова ОДА, заявивши: "Мій обов'язок – контроль за дотриманням законності в області. І жоден не зможе встановлювати власні кримінальні правила". Чи саме через ці слова, чи за якихось інших обставин, але "Дід" примудрився одразу ж втекти з-під варти. Така ось іронія.