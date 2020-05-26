Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец

За месяц пребывания на должности председателя Закарпатской ОГА Алексей Петров включил настоящий турборежим. В ускоренном темпе он знакомится с проблемами области, посещает районы, проводит встречи, налаживает связи с местной политической и бизнес-элитой, «светится» в информационном пространстве

За месяц пребывания на должности председателя Закарпатской ОГА Алексей Петров включил настоящий турборежим. В ускоренном темпе он знакомится с проблемами области, посещает районы, проводит встречи, налаживает связи с местной политической и бизнес-элитой, «светится» в информационном пространстве

Петров начал называть себя закарпатцем, хотя эта "фишка" не является его эксклюзивом: бывший глава Закарпатья Геннадий Москаль в свое время не только утверждал, что стал местным, но и ругался по-закарпатски, носил гуцульскую "клибаню" (мужской головной убор прим. ред.) и доил овец.

Наверное, старания Петрова закарпатцы оценят, но своим вряд ли назовут. Тем не менее, ему необходимо продемонстрировать честность намерений и способности своей команды. Надо перетянуть на свою сторону авторитетных людей, чтобы возродить у закарпатцев доверие к партии власти. Бренд и авторитет "Слуги народа", которые громко выиграли в регионе на президентских выборах, совсем не оправдали надежды на парламентских и выборах в ОТГ в 2019 году. Сильно они "провисают" и сейчас - перед местными выборами в октябре.

А в том, что к Закарпатью в Киеве будет пристальное внимание, сомневаться не приходится. Два визита Зеленского в регион менее чем за месяц - яркий маркер, правда не очень положительный для самого президента. Так, после визита 9 мая он анонсировал в области программу "Большое строительство", которую ексзаместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас разнес в пух и прах в Facebook. Галас отметил, что 11 из 17 объектов так называемого "Большого строительства" Зеленского украденные из предвыборной программы предыдущего президента.

Большое разоблачение "Большого строительства" получило немало комментариев в соцсетях. В основном, возмущенных - мол, президент даже не подозревает, во что превращают его "амбициозную" программу на местах, воруя объекты "от предшественников" и подавая ремонты спортзалов и детсадов как "Большое строительство". "Это просто еще одно доказательство того, что даже через год после выборов Зеленский не разбирается в делах и становится заложником подчиненных, которые, чтобы выслужиться, подсовывают ему жирную свинью и выставляют на всю Украину обычным обманщиком", - резюмирует Галас.

Несмотря на возмущение, идею "Большого строительства" новый председатель ОГА подхватил и пиарит при любой возможности. Добавит ли это ему, а, соответственно, и президенту симпатиков на Закарпатье? Осенью посчитаем.

Кадры решают все

Для команды Зеленского на Закарпатье этот лозунг актуален сейчас как никогда. Президентская партия продемонстрировала провальные результаты на выборах в парламент – "слуги" победили лишь в одном округе из шести. А также потерпели феерическое фиаско на декабрьских выборах 2019 года и, выборах в ОТГ - тогда результат президентской партии оказался едва ли не худшим во всей Украине, кандидаты от ЗеКоманди победили лишь в двух закарпатских общинах из девяти, только 46 депутатов прошли в советы объединенных общин – это 19% от общего количества. Это заставило "слуг" отложить в сторону наглую самоуверенность, снять нимб непобедимых и сильно, но быстро, подумать, как действовать дальше.

Прежде всего, взялись за "наказание" тех, на кого возлагали надежды. "Смотрящего" от СН, закарпатского нардепа Игоря Кривошеева, который возглавлял избирательный штаб партии власти, заменили на его киевского коллегу Юрия Аристова. Он возглавляет комитет по вопросам бюджета в ВР и хорошо разбирается в управлении.

Лишился должности председатель Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко. Официально – из-за отсутствия положительных результатов в социально-экономическом развитии области. Однако в кулуарах говорят, что за провальные результаты на выборах.

Несколько затянутый поиск нового руководителя Закарпатья не пошел на пользу партии власти, потому что начали укреплять позиции местные группы влияния, активно заполняя еще пустые пробелы в политической жизни. Например, ситуацией активно пользуется ОПЗЖ. Сейчас екс-члены некогда "правящей" на Закарпатье СДПУ(О) восстанавливают связи, строят уже новую организацию, привлекая к "борьбе" не только старожилов , но и немало молодежи.

Назначение на должность председателя ОГА силовика Алексея Петрова вселило в ЗеКоманду надежду на то, что она сможет если не переломить, то несколько исправить ситуацию до октябрьских выборов. И Петров, конечно, начал с подбора кадров. Сейчас он "чистит" ОГА, начал с заместителей. На сегодня доподлинно известно, что рядом с ним не будет Ольги Травиной и Алексея Гетманенка, которых считают людьми близкими к Балоге. Новых заместителей глава области подбирает не из местных. Так, стало известно, что уже согласована кандидатура Виталия Цвигуна, который занимал руководящую должность в "Укрзализныце", а после этого был директором дивизиона спецэкспортеров в "Укроборонпроме". Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя председателя Закарпатской ОГА.

Далее, безусловно, возьмутся за руководителей департаментов ОГА и председателей РГА. За "чисткой" внимательно наблюдать закарпатцы, ибо при любом губернаторе им интересно, какие отношения новый хозяин "белого дома" выстроит с Виктором Балогой, которого, хотя далеко не всегда обоснованно и справедливо, но называют "хозяином Закарпатья.

Где тонко, там и рвется

Свое отношение к Балоге, как и в другим главным игрокам на политической карте Закарпатья, Петров высказал в одном из интервью: "Я политик без опыта, поэтому раньше с ними не пересекался, официальных встреч в качестве главы ОГА также еще не имел. Но с их видением развития области я, конечно, считаюсь, потому что их выбирала община, а одна из моих задач — это защита интересов этой общины. Относительно напряженных отношений, то об этом пока говорить рано — ведь очень мало времени прошло".

О каких именно напряженных отношених говорится, Петров не намекнул. Однако за то короткое время, что прошло, он уже успел намекнуть тому же Балоге, что "шутить" ни с кем не собирается.

В начале мая Петров поручил провести проверку законности решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Мукачевского горсовета, председателем которой является сын Балоги - Андрей, о преждевременной отмене мер предотвращения COVID-19. Прокуратура по данному факту зарегистрировала уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением. В течение дня, 4 мая, полицейские проводили в Мукачево профилактически-разъяснительную работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

А уже 6 мая Закарпатская ОГА обратилась в суд с иском к Мукачевскому горсовету и требованием признать решение об ослаблении карантина противоправными. Понятно, что все эти действия - такой себе предупредительный выстрел. Понял ли его Виктор Балога, скоро узнаем.

Шанс оставить Балогу без мандата и кресла мэра

Пока это - из области фантастики. И Петров все-таки имеет шанс остаться в истории Закрапатья как губернатор, который не только лишил Балогу мандата народного депутата, но и Мукачева. В этом случае не важно, что городским головой является не он, а его сын.

На парламентских выборах 2019 года Виктор Балога на избирательном округе с центром в Мукачеве с отрывом в 798 голосов победил молодого "слугу" Эдгара Токара. Последний категорически не согласился с результатом голосования, заявил о фальсификации выборов в округе и через суд пытался отменить результаты. Однако суды всех инстанций он проиграл. Вместе с тем по заявлению Токара полиция провела расследование, которое выяснило, что члены нескольких участково-избирательных комиссий (УИК), вероятно, неправомерно использовали бюллетени, выписав в них имена людей, которые физически не могли прийти на выборы, потому что находились за пределами страны. Осенью 2019 года 13-ти членам различных УИК объявили подозрение. По информации областной прокуратуры, по состоянию на сегодня 9 обвиняемых членов УИК 69 одномандатного избирательного округа признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. Поэтому, даже если Балогу не лишат мандата, Петров из этой ситуации может иметь свою выгоду, при условии, если Эдгар Токар победит на выборах Мукачевского городского головы. В условиях равной конкуренции, конечно. Об этом, помимо прочего, губернатор, безусловно, имел разговор с Токарем во время своей поездки горными районами, в которой его сопровождал потенциальный мэр Мукачево.

Силовик так силовик: Преступникам здесь не место

О политических и экономических победах Петрова говорить еще слишком рано. Впрочем, как и о достижениях в борьбе с контрабандой и коррупцией в области. Как мы уже писали, силовика назначили закарпатцам не просто так: в области всегда "горячей" является именно эта тема. И хоть председатель ОГА – не та должность, занимая которую силовик может надеяться на успех, ибо преодолением коррупции и контрабанды должны заниматься правоохранители, Петров при каждом удобном случае подчеркивает, что эту борьбу считает первоочередной своей задачей.

В вечение нескольких недель на Закарпатье произошло немало "громких" задержаний, иногда - и по несколько в сутки. Силовики наперебой сообщали о задержании подозреваемых в резонансных преступлениях: это и чиновник ОГА, директор департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета, и председатель областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, и должностные лица госпредприятий "Хустское лесоисследовательское хозяйство", "Брустурянского лесоохотничье хозяйство" и Ужанского национального природного парка. Впечатляет, но самих закарпатцев задержаниями и подозрениями не удивишь. Куда большее их впечатлит хотя бы одно завершенное дело в суде.

Все вышеупомянутые задержания активно комментируют в соцсетях, и даже новоиспеченные руководство области реагирует на них в стиле "преступникам здесь не место". Правда, с одним комментарием произошел казус. Задержание криминального авторитета по прозвищу "Дед", который устанавливал "контроль" в регионе, приобрело такую огласку, что от комментариев не воздержался и новоназначенный председатель ОГА, заявив: "Моя обязанность – контроль за соблюдением законности в области. И никто не сможет устанавливать собственные уголовные правила". Именно из-за этих слов, или при каких-то других обстоятельствах, но "Дед" умудрился сразу же сбежать из-под стражи. Такая вот ирония.