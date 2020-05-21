На Закарпатті 500 дітей вчаться у школі, якій більше 120 років

Всі будівлі не відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, діти вчаться у дерев'яних будинках без туалетів

Фото: з відкритих джерел

Всі будівлі не відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, діти вчаться у дерев'яних будинках без туалетів

На Рахівщині у селі Кваси близько 500 дітей навчаються в дерев'яних будиночках, яким понад 100 років. Найстаршій будівлі уже понад 150 років. Взимку холодно, а всі можливі зручності знаходяться на вулиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.

Проблему пробували вирішувати, і почали серйозне будівництво з 2014 року. У 2016 за майже півмільйона гривень збудували фундамент. Жителі були впевнені, декілька років і школа готова, але будується вона на папері. З того часу про геніальні плани нагадує старий фундамент та біля нього новий.

Вартість нової школи оцінили спочатку у 21 млн грн. Далі декілька років поспіль роботи призупинялися, адже закінчувалися кошти та змінювалися підрядники роботи. Повна сума для завершення довгобуду – майже 90 млн гривень.

Остання фірма, яка виграла тендер Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Антрол" – сума 21 млн грн. Проектно-кошторисна документація готова, можна починати будівництво, але і досі роботи не йдуть.

Відмічається, що за всі роки будівництва, так нічого і не змінилося.

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