09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов на Зеленського до суду
UA | RU
UA | RU
21 травня 2020, 15:46 1

На Закарпатті 500 дітей вчаться у школі, якій більше 120 років

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 15:46 1
Читайте также на русском языке
Всі будівлі не відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, діти вчаться у дерев'яних будинках без туалетів
Фото: з відкритих джерел
Всі будівлі не відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, діти вчаться у дерев'яних будинках без туалетів

На Рахівщині у селі Кваси близько 500 дітей навчаються в дерев'яних будиночках, яким понад 100 років. Найстаршій будівлі уже понад 150 років. Взимку холодно, а всі можливі зручності знаходяться на вулиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Mukachevo.net.

Проблему пробували вирішувати, і почали серйозне будівництво з 2014 року. У 2016 за майже півмільйона гривень збудували фундамент. Жителі були впевнені, декілька років і школа готова, але будується вона на папері. З того часу про геніальні плани нагадує старий фундамент та біля нього новий.

Вартість нової школи оцінили спочатку у 21 млн грн. Далі декілька років поспіль роботи призупинялися, адже закінчувалися кошти та змінювалися підрядники роботи. Повна сума для завершення довгобуду – майже 90 млн гривень.

Остання фірма, яка виграла тендер Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Антрол" – сума 21 млн грн. Проектно-кошторисна документація готова, можна починати будівництво, але і досі роботи не йдуть.

Відмічається, що за всі роки будівництва, так нічого і не змінилося.

Читайте також: Стали відомі дати проведення ЗНО-2020.


школа Будинок гроші Закарпаття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »